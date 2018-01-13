Erdoğan Bayraktar, yaptıracağı cami hakkında konuştu: 65 milyon lira tutacak

Bayraktar, caminin finansmanı içinse Trabzon halkına güvendiklerini ifade etti.
“Bu projenin başlaması için gereken rakam. Kalanı için Trabzon halkından destek isteyeceğiz. Onların da destek vereceğine eminiz. Hızla çalışmalara başlamak istiyoruz. Proje çok büyük bir proje ve 2019 yılına yetişmesi mümkün olmaz. Trabzon için yeni bir merkezden bahsediyoruz. 150 bin metrekarelik bir meydanı olacak. Caminin altı eğitim kompleksi olacak. Hep beraber caminin hızla yapılabilmesi için çalışacağız. Ben derneğin üyesiyim ve diğer üyelerle birlikte sürecin hızlanması için her türlü desteği vermeye çalışıyoruz.”
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)