Erdoğan Bayraktar, yaptıracağı cami hakkında konuştu: 65 milyon lira tutacak

17-25 Aralık operasyonlarından sonra istifa eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Trabzon'a yaptıracağı caminin 30 milyon değil, 65 milyon lira tutacağını açıkladı.

© AA/ Mehmet Ali Özcan Erdoğan Bayraktar, 30 milyon liraya cami yaptırıyor

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun hbaberine göre, Bayraktar Trabzon Alemdar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne kendisinin yanı sıra çocuklarının da üye olduğunu söyledi.

Bayraktar, caminin finansmanı içinse Trabzon halkına güvendiklerini ifade etti.

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Derneğin 2-3 milyon lira gibi bir parasının olduğunu söyleyen Bayraktar şöyle devam etti:

“Bu projenin başlaması için gereken rakam. Kalanı için Trabzon halkından destek isteyeceğiz. Onların da destek vereceğine eminiz. Hızla çalışmalara başlamak istiyoruz. Proje çok büyük bir proje ve 2019 yılına yetişmesi mümkün olmaz. Trabzon için yeni bir merkezden bahsediyoruz. 150 bin metrekarelik bir meydanı olacak. Caminin altı eğitim kompleksi olacak. Hep beraber caminin hızla yapılabilmesi için çalışacağız. Ben derneğin üyesiyim ve diğer üyelerle birlikte sürecin hızlanması için her türlü desteği vermeye çalışıyoruz.”