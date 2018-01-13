Akşener: Bulursanız siyaseti bırakıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hakkındaki 'FETÖ'cü' iddialarına sert tepki gösterdi ve "Elinde tek bir kanıtı olan varsa, onu savcılığa teslim etmeyen varsa, şerefsizdir, alçaktır" dedi. Akşener, iddianın kanıtlanması durumunda siyaseti bırakacağını söyledi.

Akşener, hakkında yürütülen FETÖ iddialarına sosyal medya hesabı Twitter'dan cevap verdi. Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Bana Fetöcü dediler. Geçtim beni, çoluğumda çocuğumda, yedi göbek sülalemde bir Fetöcü bulun, huzurunuzda ilan ediyorum politikayı bırakıyorum. Benim Fetöcü olduğuma dair elinde tek bir kanıt olan varsa, onu savcılığa teslim etmeyen varsa, şerefsizdir, alçaktır!"