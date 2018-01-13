Akşener: Bulursanız siyaseti bırakıyorum

Akşener, hakkında yürütülen FETÖ iddialarına sosyal medya hesabı Twitter'dan cevap verdi. Akşener, şu ifadeleri kullandı:
"Bana Fetöcü dediler. Geçtim beni, çoluğumda çocuğumda, yedi göbek sülalemde bir Fetöcü bulun, huzurunuzda ilan ediyorum politikayı bırakıyorum. Benim Fetöcü olduğuma dair elinde tek bir kanıt olan varsa, onu savcılığa teslim etmeyen varsa, şerefsizdir, alçaktır!"
Bana Fetöcü dediler. Geçtim beni, çoluğumda çocuğumda, yedi göbek sülalemde bir Fetöcü bulun, huzurunuzda ilan ediyorum politikayı bırakıyorum. Benim Fetöcü olduğuma dair elinde tek bir kanıt olan varsa, onu savcılığa teslim etmeyen varsa, şerefsizdir, alçaktır!— Meral Akşener (@meral_aksener) 12 Ocak 2018
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)