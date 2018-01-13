Kılıçdaroğlu'ndan AYM kararını tanımayan mahkemeye tepki

CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:
- (Yıldırım'ın 'İlk mahkeme kararı geçerlidir' yorumu) İlk hüküm geçerliyse Yargıtay'ı, Danıştay'ı kapat. Saray'a taşı karar versinler. Niye mahkeme kuruyorsunuz o zaman?
#CHP Genel Başkanı #KemalKılıçdaroğlu, partisinin #İstanbul İl Kongresinde konuşuyor https://t.co/oJzvc9tSFW— AA Canlı (@AACanli) 13 Ocak 2018
'BUNU SORUNDA DUT YEMİŞ BÜLBÜL GİBİ'
- (Ege Adaları tartışması) Bir diğer konu Yunan Adaları. Bu adalar bize mi ait, Yunanistan'a mı? Ağzımdan çıkan her soruya laf yetiştirir, bu soruya gelince dut yemiş bülbül gibi mübarek. Bodrum'a 4 mil uzakta Keçi Adası var. Çipras gitti açıklama yaptı. Bize mi ait, Yunanistan'a mı? Sen Süleymanşah Türbesini kaçırmadın mı? Süleymanşah Türbesini kaçıran adamdan Osmanlıcı mı olur, tarihe saygı mı olur. Tarihe saygılıyız, görkemli bir tarihimiz var. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Balkanlar'a uzanan bir tarihimiz var, buna saygılıyız. 2019'da Süleymanşah Türbesini aynı yere götüreceğiz ve Türk bayrağını oraya dikeceğiz.© AFP 2018/ ADEM ALTAN
TBMM ÖNÜNDE KENDİNİ YAKAN İŞÇİ
- Dün TBMM'de bir kişi üzerine gaz yağı döktü ve ateşe verdi. Niye? Geçinemiyorum diye. Bir gencecik vatandaşımız üzerine akaryakıtı döküyor kibriti vuruyor.Gazetelerin birinci sayfasında bile yer almadı. O işçi kardeşime söyleyeyim Meclis'e niye geldin? Git Saray'ın önünde yak. O zaman diyecek ki 'Beni çok seviyor kendisini ateşe verdi.'© AA/ Murat Kaynak
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