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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan AYM kararını tanımayan mahkemeye tepki

    © Fotoğraf: CHP
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Şahin Alpay ve Mehmet Altan'a yönelik verdiği kararı tanımayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tepki gösterdi.

    CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

    • Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan
      © Fotoğraf: DHA
      İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi: AYM'nin tahliye talebini yerine getirmemiz mümkün değil
      Bugün geldiğimizde yerde suçluyu belirleyen sarayda oturan zevattır. Suçluyu o belirliyor arkasından savcılar, hakimler devreye giriyor. 1940'ların Almanyası'nda hangi koşullar varsa bugün Türkiye'de aynı koşullar vardır. Bu düzeni yıkacağız derken, Hitler Almanyası'nı Almanlar nasıl yıktıysa, direnme hakkımızı kullanarak biz de bu düzeni yıkacağız. Biz boşuna kilometrelerce yürümedik. Bu ülke için herkes için yürüdük. Adalet olsa o kadar yolu yürür müydük? Adalet soylu bir kavramdır, üzerinde hepimizin titremesi gerekir. Adaletin olmadığı bir yerde devlet, insan hakları, düşünce özgürlüğü olmaz; kaos, kavga, kargaşa, darbe olur. Adalet bunların hepsini engeller. Hitler'in Almanyası'nda Adalet Müşaviri vardı. Dönemin hakimlerine şunu söylüyor: 'Vereceğiniz her kararda önce kendinize şunu sorun. Benim yerimde Führer olsa nasıl karar verirdi?' Bugün Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan bazı hakimler, Führer benzeri hareket içindeler. Biliyorum bunu söyledim diye şimdi hemen fezlekeler düzenlenecek, savcılar harekete geçecek. Geçmezseniz namertsiniz siz.
    • (Yıldırım'ın 'İlk mahkeme kararı geçerlidir' yorumu) İlk hüküm geçerliyse Yargıtay'ı, Danıştay'ı kapat. Saray'a taşı karar versinler. Niye mahkeme kuruyorsunuz o zaman?

    'BUNU SORUNDA DUT YEMİŞ BÜLBÜL GİBİ'

    • Meral Akşener
      © AFP 2018/ ADEM ALTAN
      Akşener'den Erdoğan'a Sudan tepkisi: Sıkıysanız kendi adamızı Yunanlılardan alın
      (Ege Adaları tartışması) Bir diğer konu Yunan Adaları. Bu adalar bize mi ait, Yunanistan'a mı? Ağzımdan çıkan her soruya laf yetiştirir, bu soruya gelince dut yemiş bülbül gibi mübarek. Bodrum'a 4 mil uzakta Keçi Adası var. Çipras gitti açıklama yaptı. Bize mi ait, Yunanistan'a mı? Sen Süleymanşah Türbesini kaçırmadın mı? Süleymanşah Türbesini kaçıran adamdan Osmanlıcı mı olur, tarihe saygı mı olur. Tarihe saygılıyız, görkemli bir tarihimiz var. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Balkanlar'a uzanan bir tarihimiz var, buna saygılıyız. 2019'da Süleymanşah Türbesini aynı yere götüreceğiz ve Türk bayrağını oraya dikeceğiz.

    TBMM ÖNÜNDE KENDİNİ YAKAN İŞÇİ

    • TBMM
      © AA/ Murat Kaynak
      Geçim sıkıntısı çeken işçi, TBMM önünde kendini yaktı
      Dün TBMM'de bir kişi üzerine gaz yağı döktü ve ateşe verdi. Niye? Geçinemiyorum diye. Bir gencecik vatandaşımız üzerine akaryakıtı döküyor kibriti vuruyor.Gazetelerin birinci sayfasında bile yer almadı. O işçi kardeşime söyleyeyim Meclis'e niye geldin? Git Saray'ın önünde yak. O zaman diyecek ki 'Beni çok seviyor kendisini ateşe verdi.'

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    Etiketler:
    Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP, Şahin Alpay, Mehmet Altan, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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