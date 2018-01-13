Sözcü'de 'istenmeyen' Gökçek'ten gazeteye tepki

Gökçek'in paylaştığı mesajlar aynen şöyle:
Rahmi Turan yazmış; ‘Tüm AKP'lilerin günün birinde Melih Gökçek gibi doğruyu bulacağı düşüncesiyle Sözcü o sözlere yer verdi. Melih Gökçek'le dünya görüşümüz ve demokratik anlayışımız çok farklıdır. Tabii ki onun Sözcü'de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!’
Rahmi Beycim, birincisi; Sözcü'de yazmanın doğruyu bulmakla ne ilgisi var? Benim Sözcü’de yazmam demem sizin yanlışlarınızı düzelten birinin bir köşeyi doldurması demek… İkincisi Sözcü yazarlarının meydanı boş bulmaması demek… Üçüncüsü; ‘Tabii ki onun Sözcü'de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!’ demişsiniz…
🔟 DAHA BEN SÖZCÜ’DE YAZMADAN ORTALIK— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Ocak 2018
KEL ALİ’NİN BAĞINA DÖNDÜ.
YA BİDE YAZSAYDIM..
YANDI GÜLÜM KETEN HELVA😆
RAHMİ BEYCİM,BİRDE;”Tabii ki onun SÖZCÜ'de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!” DEMİŞSİN.
ANLAŞILAN SÖZCÜ’NÜN PATRONU SENSİN…BU SURETLE KAMU OYU ÖĞRENMİŞ OLDU…👏
Daha ben Sözcü’de yazmadan ortalık kel alinin bağına döndü. Ya bir de yazsaydım… Tandı gülüm keten helva. Rahmi Beycim, bir de; ‘Tabii ki onun Sözcü'de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!’ demişsin. Anlaşılan Sözcü’nün patronu sensin… Bu suretle kamuoyu öğrenmiş oldu… Sevgili Saygı Öztürk… Son sözlerim sana… Arkadaşlarının demokratlığını gördün. Bir daha sizinkilerin demokratlığından bahsetmezsin sanırım. Son iki günün linçle geçmiş… Sana verdiğim sıkıntı içinde beni mazur gör lütfen…”
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