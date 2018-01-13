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    Melih Gökçek

    Sözcü'de 'istenmeyen' Gökçek'ten gazeteye tepki

    © AA/
    Türkiye
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    Sözcü'den köşe talep eden ancak gazete yazarları Yılmaz Özdil ve Rahmi Turan'dan tepki gören eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Daha ben Sözcü’de yazmadan ortalık kel Ali'nin bağına döndü. Ya bir de yazsaydım..." dedi.

    Melih Gökçek
    © AA/ Murat Kaynak
    Sözcü'den köşe talep eden Gökçek'e yanıt
    Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter'dan Sözcü'nün başyazarı Rahmi Turan'a yanıt verdi.

    Gökçek'in paylaştığı mesajlar aynen şöyle:

    Rahmi Turan yazmış; ‘Tüm AKP'lilerin günün birinde Melih Gökçek gibi doğruyu bulacağı düşüncesiyle Sözcü o sözlere yer verdi. Melih Gökçek'le dünya görüşümüz ve demokratik anlayışımız çok farklıdır. Tabii ki onun Sözcü'de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!’

    Rahmi Beycim, birincisi; Sözcü'de yazmanın doğruyu bulmakla ne ilgisi var? Benim Sözcü’de yazmam demem sizin yanlışlarınızı düzelten birinin bir köşeyi doldurması demek… İkincisi Sözcü yazarlarının meydanı boş bulmaması demek… Üçüncüsü; ‘Tabii ki onun Sözcü'de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!’ demişsiniz…

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek
    © AA/ Ankara Büyükşehir Belediyesi
    Gökçek: Sözcü'de köşe yazmayı çok isterim
    Bunun böyle olacağını ben zaten tahmin ediyordum… İstedim ki demokratlığız (!) tescil edilsin… Harbi söyleyin… Sağ medyanın size tahammülsüz olduğunu iddia edip duruyordunuz… Ama siz bu davranışınızla sizin sağa tahammülsüz olduğunuzu kanıtladım mı? Bundan böyle ağlama şansınız kalmadı…

    Daha ben Sözcü’de yazmadan ortalık kel alinin bağına döndü. Ya bir de yazsaydım… Tandı gülüm keten helva. Rahmi Beycim, bir de; ‘Tabii ki onun Sözcü'de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!’ demişsin. Anlaşılan Sözcü’nün patronu sensin… Bu suretle kamuoyu öğrenmiş oldu… Sevgili Saygı Öztürk… Son sözlerim sana… Arkadaşlarının demokratlığını gördün. Bir daha sizinkilerin demokratlığından bahsetmezsin sanırım. Son iki günün linçle geçmiş… Sana verdiğim sıkıntı içinde beni mazur gör lütfen…”

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    Etiketler:
    Sözcü gazetesi, Melih Gökçek, Rahmi Turan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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