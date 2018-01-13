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    Erdoğan'ın aslanları

    Erdoğan'ın aslanları yuvalarına yerleşti

    © AA/
    Türkiye
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    Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen 4 aslan, Gaziantep'teki yeni yuvalarına yerleştirildi. Hediye edilen 2 dişi, 2 erkek aslana Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin isimlerini verdi.

    Sevakin
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sudan gezisi sırasında Sudan Devlet Başkanı el Beşir'in hediye ettiği 2 dişi, 2 erkek aslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen programla basın mensupları ve ziyaretçilere gösterildi.

    ŞAHİN: KUŞLAR, BÖCEKLER BİZE EMANET'

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

    Sudan'da Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu bir afiş
    © AA/ Kayhan Özer
    Sudan'dan Sevakin Adası açıklaması: Tehdit değil
    "Kuşlar, böcekler bize emanet. Bize düşen, ekosistemi bozmadan bütün canlılara iyi bakmak. Bu hayvanat bahçesinde de çalışan arkadaşlarım aşkla, sevgiyle işlerini yapıyor. Bugün de Sudan Cumhurbaşkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ettiği 2 dişi, 2 erkek aslanı, Cumhurbaşkanımız Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne göndermeyi uygun buldu. Biz de onun emanetlerine sahip çıkmak için yoğun bir şekilde çalıştık. Önce arkadaşlarımız Sudan'a gitti. Aslanları kargo uçağıyla direkt olarak Gaziantep'e getirdiler. 2 gün önce aslanlar buraya ulaştı.

    'REİS'İN ASLANLARI OLARAK TANIMLIYORUZ'

    Onların bakımlarını yaptık, rahatlattık. Lansman için buradayız. Biz onları Reis'in aslanları olarak tanımlıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımızla dün yaptığımız görüşmede, isimlerini bildirdi. Dişi aslanların isimleri Nil ve Sultan, erkeklerin isimleri ise Sudan ve Sevakin. Orada çok önemli bir ada var."

    Etiketler:
    Aslan, Recep Tayyip Erdoğan, Sudan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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