Erdoğan'ın aslanları yuvalarına yerleşti

ŞAHİN: KUŞLAR, BÖCEKLER BİZE EMANET'
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada şunları söyledi:
Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan’a Sudan ziyareti sırasında hediye edilen aslanları artık Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesinde misafir edeceğiz. Arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın emanetlerini Sudan’dan teslim alıp #Gaziantep’e getirdiler:) pic.twitter.com/JrKib3t7Yx— Fatma Şahin (@FatmaSahin) 13 Ocak 2018
'REİS'İN ASLANLARI OLARAK TANIMLIYORUZ'
Onların bakımlarını yaptık, rahatlattık. Lansman için buradayız. Biz onları Reis'in aslanları olarak tanımlıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımızla dün yaptığımız görüşmede, isimlerini bildirdi. Dişi aslanların isimleri Nil ve Sultan, erkeklerin isimleri ise Sudan ve Sevakin. Orada çok önemli bir ada var."
İki dişi iki erkek dört aslanımız bu günden itibaren doğal yaşam, bakım ve çeşitlilikte birinci #GaziantepHayvanatBahçesi’nde…— Fatma Şahin (@FatmaSahin) 13 Ocak 2018
İsimlerini de #Sudan ve #Gaziantep arasındaki gönül köprüsüne uygun olarak; Sudan, Sevakin, Nil ve Sultan koyduk:) pic.twitter.com/OjSs0m2pgh
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