Erdoğan'ın aslanları yuvalarına yerleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sudan gezisi sırasında Sudan Devlet Başkanı el Beşir'in hediye ettiği 2 dişi, 2 erkek aslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen programla basın mensupları ve ziyaretçilere gösterildi.

ŞAHİN: KUŞLAR, BÖCEKLER BİZE EMANET'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan’a Sudan ziyareti sırasında hediye edilen aslanları artık Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesinde misafir edeceğiz. Arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın emanetlerini Sudan’dan teslim alıp #Gaziantep’e getirdiler:) pic.twitter.com/JrKib3t7Yx — Fatma Şahin (@FatmaSahin) 13 Ocak 2018

"Kuşlar, böcekler bize emanet. Bize düşen, ekosistemi bozmadan bütün canlılara iyi bakmak. Bu hayvanat bahçesinde de çalışan arkadaşlarım aşkla, sevgiyle işlerini yapıyor. Bugün de Sudan Cumhurbaşkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ettiği 2 dişi, 2 erkek aslanı, Cumhurbaşkanımız Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne göndermeyi uygun buldu. Biz de onun emanetlerine sahip çıkmak için yoğun bir şekilde çalıştık. Önce arkadaşlarımız Sudan'a gitti. Aslanları kargo uçağıyla direkt olarak Gaziantep'e getirdiler. 2 gün önce aslanlar buraya ulaştı.

'REİS'İN ASLANLARI OLARAK TANIMLIYORUZ'

Onların bakımlarını yaptık, rahatlattık. Lansman için buradayız. Biz onları Reis'in aslanları olarak tanımlıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımızla dün yaptığımız görüşmede, isimlerini bildirdi. Dişi aslanların isimleri Nil ve Sultan, erkeklerin isimleri ise Sudan ve Sevakin. Orada çok önemli bir ada var."