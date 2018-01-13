Akit muhabiri cezaevine girdi

Halen Osmaniye’de Diyanet’ten sorumlu vali yardımcısı olarak görev yapan Balcı’ya olaydan sonra 'Kınama' cezası verilmiş ve karar siciline de işlenmişti.
Balcı, 2013 yılında konuyu savcılığa taşımış ve 'özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği' öne sürmüştü. 2 yıl süren yargılama, 23 Ocak 2015’te sonuçlandı.
Bor Asliye Ceza Mahkemesi, Suna hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yargıtay ise kararı geçen ay onadı. Akit’te bugün yer alan haberde muhabir Suna’nın cezaevindeki ilk gününde gönderdiği mesaj yer aldı. Suna mesajında 1980’li yılların bir siyasetçisinin bürosuna gelerek kendisine 50.000 lira karşılığında haberin yayınlanmamasını istediğini öne sürdü.
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