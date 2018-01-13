Akit muhabiri cezaevine girdi

Akit gazetesi Niğde muhabiri Dursun Suna eski Bor kaymakamı Muammer Balcı'nı bir çocuk annesi ve asker eşi T.S. ile çekilmiş görüntülerine ilişkin haberi nedeniyle çarptırıldığı hapis cezasını nedneiyle cezaevine girdi.

Gazete DuvaR'ın aktardığına göre, eski Bor Kaymakamı Muammer Balcı’nın asker eşi T.S. ile çekilmiş fotoğraflarının yayınlanmasına ilişkin davada, 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek'ten yargılanan Akit gazetesi Niğde muhabiri Dursun Suna’yı 2 yıl 6 aylık hapis cezasını sebebiyle hapse girdi.

Halen Osmaniye’de Diyanet’ten sorumlu vali yardımcısı olarak görev yapan Balcı’ya olaydan sonra 'Kınama' cezası verilmiş ve karar siciline de işlenmişti.

Balcı, 2013 yılında konuyu savcılığa taşımış ve 'özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği' öne sürmüştü. 2 yıl süren yargılama, 23 Ocak 2015’te sonuçlandı.

Bor Asliye Ceza Mahkemesi, Suna hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yargıtay ise kararı geçen ay onadı. Akit’te bugün yer alan haberde muhabir Suna’nın cezaevindeki ilk gününde gönderdiği mesaj yer aldı. Suna mesajında 1980’li yılların bir siyasetçisinin bürosuna gelerek kendisine 50.000 lira karşılığında haberin yayınlanmamasını istediğini öne sürdü.