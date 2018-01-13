Erdoğan: Bölge politikalarımızı ABD ile yürütmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölge politikalarını ABD ile yürütmek istediğini söylerken "Bu tek taraflı olmaz" dedi ve PYD'ye verilen silah desteğine tepki gösterdi. Erdoğan ayrıca, 'Menbiç'te verilen sözlerin tutulması durumunda' 1 haftaya kadar Suriye'de yeni bir operasyon başlatılabileceğini söyledi.