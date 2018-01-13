Erdoğan: Bölge politikalarımızı ABD ile yürütmek istiyoruz

AK Parti Elazığ İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- (Fethullah Gülen hakkında) Amerika da seni bir yere kadar taşır FETO, bunu bilesin. Ondan sonra da Amerika da seni kapıya koyacak, o zaman kaçacak delik arayacaksın. Biz de seni kovalayacağız.
- Fırat Kalkanı harekatı ile terör koridorunu bıçakla keser gibi kesip attık. İdlib operasyonu ile bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarını yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Elazığ İl Kongresinde Konuşuyor https://t.co/sFw5eTnPZZ— T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 13 Ocak 2018
- Bölge politikalarımızı ABD ile yürütmek istiyoruz. Bu tek taraflı olmaz. Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. ABD, yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa… Biz kendi başımızın çaresine bakarız.
'BÖYLE MÜTTEFİKLİK OLMAZ'
- Buradan Suriye'deki terör örgütlerini destekleyen müttefiklerimizi kendilerini test etmeye davet ediyorum. Suriye'de terör örgütüne ABD'nin göndermiş olduğu silah sayısı 4 bin 900 TIR. Bunları biz biliyoruz. Böyle müttefiklik olmaz. 2 bin uçak dolusu silahı da derme çatma hava alanlarına inerek örgüte teslim ettiğini biliyoruz. Verdikleri silahların bir kısmı kara borsada satılmaya başladı. Bir kısmı da bize karşı kullanılıyor.© AFP 2018/ MANDEL NGAN
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