MHP'den Kürt seçmen tepkisi: HDP bile Hasip Kaplan'ı kınıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, 'Kürt seçmeni üzerinden bir algı yaratılmak istendiğini' iddia ederken "Eski milletvekili Hasip Kaplan'ın eş başkan adaylığı konusundaki bölücü tutumu HDP tarafından bile kınanırken, ırk ve etnik köken üzerinden siyaset algısı oluşturma çabası ateşle oynamaktır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, kuvvetli bir vatandaşlık tanımına dayanan 'milli devlet' olgusunun önemine dikkati çekerek, MHP çatısı altında her inançtan, her etnik kökenden Türk vatandaşının dayanışma ve ahenk içinde bulunduğunu bildirdi.

'CUMHUR İTTİFAKININ BAŞARISINDAN RAHATSIZ OLAN ÇEVRELER…'

Milli bütünlüğün devamının MHP için son derece hassas bir konu olduğuna işaret eden Yalçın, seçim ittifakı konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sergilediği tavırdan ve çerçevesini çizdiği cumhur ittifakının başarısından rahatsız olan çevrelerin, demokrasi gemisini çok tehlikeli sulara sürükleme çabasına girdiklerini iddia etti.

'MHP DÜŞMANLIĞININ BİR BAŞKA KRİPTO VERSİYONU'

© AA/ Sefa Karacan AK Parti ve MHP, ittifak formüllerini tartışıyor

Bu çevrelerin MHP'nin siyasette oynadığı yapıcı rolü etkisizleştirmek için Türk milletinin en hassas sinir uçlarına dokunmaktan çekinmediklerinin altını çizen Yalçın, "Bahse konu çevrelerce 2019 seçimleri üzerinde sürdürülen tartışmalarda, maksatlı bir ayrımcılıkla 'Kürt seçmen' tabiri kullanılmakta ve 2019 seçimlerinde bu oyların belirleyici olacağı öne sürülmektedir. Milli mutabakat arayışının ürünü olan cumhur ittifakına zarar vermek için 'Kürt seçmeni' kavramı üzerinden siyaset algısı yaratmak, hakikatte MHP düşmanlığının bir başka kripto versiyonudur." açıklamasında bulundu.

'ATEŞLE OYNAMAKTADIR'

Seçmenlerin etnik kökenine göre ayrılmasının yasalara ve anayasaya aykırı olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Siyasi partilerin ırkçı, bölücü slogan ve ideolojiler üzerinden siyaset yapması ne kadar zararlı ve kanun dışıysa, niyeti birlik ve bütünlük olan bir partiyi etnik köken karşıtı göstermek de o kadar yakışıksız ve mesnetsizdir. MHP aleyhinde algı yaratayım derken bölücülüğe hizmet eden bu tür maksatlı değerlendirme ve yorumlar, fevkalade tehlikelidir. Seçmen yelpazesindeki ahenkli ve renkli birlikteliği prizma gibi kırmaya çalışan zihniyet, Türk milletinin bekasına değil, düşmanlarımızın emellerine hizmet etmektedir. Eski milletvekili Hasip Kaplan'ın eş başkan adaylığı konusundaki bölücü tutumu HDP tarafından bile kınanırken, ırk ve etnik köken üzerinden siyaset algısı oluşturma çabası ateşle oynamaktır. "

Bütün vatandaşların sandık literatüründeki adının 'Türk seçmeni' olduğunu hatırlatan Yalçın, Türk seçmeninin siyasal ve ideolojik eğilimine göre sosyolojik bütünlük içinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.