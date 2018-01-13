'TSK, Afrin kuşatması için hazır'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'de 4. gözlem noktasını oluşturuyor. Bu gözlem noktası ile birlikte TSK'nın olası bir Afrin operasyonu için hazır duruma geldiği, siyasi kararın alınmasının ardından operasyonun zaman kaybetmeden başlayacağı belirtiliyor.

Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre, İdlib’de çatışmaların başlaması üzerine Türkiye, Fırat Kalkanı ile başlattığı harekatı genişletmeyi gündemine aldı.

Bu çerçevede, 17 Ocak’ta toplanacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kritik önem taşıyor. TSK, İdlib’deki birliklerini bölgeye hafta başında ulaşan konvoylarla takviye etti ve 4. gözlem noktasını kurma aşamasına geldi. Böylece Afrin kuşatma altına alındı. TSK, Afrin’e yönelik operasyonu siyasi karar alındığı anda zaman kaybetmeden başlatmaya yönelik hazırlıklarını tamamladı.

MGK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 17 Ocak'ta saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Ocak ayı olağan toplantısında, iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

ERDOĞAN: 1 HAFTA İÇERİSİNDE…

Öte yandan Erdoğan, bugün Elazığ'da yaptığı konuşmada olası bir operasyonla alakalı şunları söyledi:

"Fırat Kalkanı harekatı ile terör koridorunu bıçakla keser gibi kesip attık. İdlib operasyonu ile bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarını yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler."