TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'de PYD'nin bulunduğu Afrin'deki noktalara yoğun topçu atışı yaptı.

TSK birlikleri, öğle saatlerinden itibaren Afrin'in Basufan, Cinderes, Deyr Bellıt ve Raco bölgelerine en az 36 atış yaptı.

© AA/ Halit El Meri 'TSK, Afrin kuşatması için hazır'

TSK'nın bu atışlarından hemen önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e olası bir operasyonla alakalı şunları söylemişti:

"Fırat Kalkanı harekatı ile terör koridorunu bıçakla keser gibi kesip attık. İdlib operasyonu ile bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarını yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler."

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'de 4. gözlem noktasını oluşturduğu öğrenilmişti. Bu gözlem noktası ile birlikte TSK'nın olası bir Afrin operasyonu için hazır duruma geldiği, siyasi kararın alınmasının ardından operasyonun zaman kaybetmeden başlayacağı belirtilmişti.