MHP kadın kollarına 2 erkek

© AA/ Murat Kula İçki içerken fotoğrafı ortaya çıkan AK Parti kadın kolları başkanı görevden alındı

MHP Zonguldak İl Kadın Kolları yönetimine 2 erkek girdi. Türkiye'de ilk olan bu uygulama ile MHP siyaset arenasında bir ilk olarak yerini aldı.

Sözcü'den Turgut Erat'ın haberine göre, kadın kolları yönetimine giren Mert Çeküç ve Anıl Taşkıran aynı zamanda kadın kollarının basın danışmanlığını da yapıyordu.

2 erkek, kadın kolları başkanlığının aday göstermesi, MHP Zonguldak Başkanlığı'nın onayı ve MHP Genel Başkanlığı’nın kabulü ile yönetimde yer aldı.

DHA Başörtüsüz fotoğrafını paylaştığı için eleştirilen AK Partili Kadın Kolları Başkanı istifa etti

2 erkeğin yönetime girmesi benzer durumun geçmişte yaşandığını akıllara getirdi. Daha önce Demokrat Parti (DP) Alanya İlçe Başkanlığı’nda genel kurul sonrası yapılan görev dağılımında partinin Kadın Kolları başkanlığına bir erkek getirilmişti.

DP Alanya İlçe Teşkilatı’nın genel toplantısında, partinin eski Kadın Kolları Başkanı Nevriye Eğilmez’in İlçe Yönetim Kurulu’na getirilmesiyle yerine, kadın aday çıkmayınca aynı zamanda Gençlik Kolları Başkanı da olan 33 yaşındaki Mutlu Aydemir getirilmişti. Ancak DP İlçe Başkanı Yaşar Uysal, parti tüzüğünde bu birimin, ‘Kadın ve Gençlik Kolları' olarak geçtiğini söyleyerek Mutlu Aydemir’in sadece kadın kolları başkanı olmadığını ima etmişti.