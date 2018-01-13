17 Aralık'ın tutuklu polis şefi Saygılı'nın ifadesi alınıyor

17 Aralık'ın polis şefi, eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile yardımcıları Kazım Aksoy ve Yasin Topçu'nun ABD'de görülen Halkbank yöneticisi Hakan Atilla davası kapsamında ifadeleri alınıyor.

Tutuklu bulunan eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı ile yardımcıları Kazım Aksoy ve Yasin Topçu, ABD'ye yasa dışı şekilde belge aktardıkları ve bunların Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu bulunduğu davada kullanıldığı iddiasına ilişkin ifadelerine başvurulmak üzere emniyete getirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Saygılı, Aksoy ve Topçu, dün akşam saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tutuklu bulundukları Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen Saygılı, Aksoy ve Topçu'nun, görevde bulundukları dönemde ABD'ya yasa dışı şekilde belge gönderdikleri ve bunların Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın yargılandığı davada kullanıldığı iddiasıyla ilgili ifadelerine başvurulduğu belirtildi.