Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Bekaroğlu kadın kontenjanından PM'ye girdi, CHP'nin kadına verdiği değer bu

Çavuşoğlu, Gemlik'te bir toplantı salonunda gerçekleştirilen AK Parti Gemlik 5. Kadın Kolları Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, kadın kollarının AK Parti'nin ana omurgalarından biri olduğunu söyledi.

Kadınların zulme maruz kaldığı dönemlerin geride kaldığını belirten Çavuşoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan liderimiz yola çıkarken, 'Ben kefenimi giydim de yola çıktım' dedi. Eğer bir kimse kendine kefen biçmişse ona hiçbir şeyi dayatamazsınız. İnanmadığı, milletinin istemediği hiçbir şeyi yapamazsınız, diş geçiremezsiniz" diye konuştu.

'HER KONGREDE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞUYOR'

© AFP 2018/ Ozan Kose Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Basın özgürlüğü batı merkezli olarak ele alınıyor

Çavuşoğlu, "güçü Türkiye" hedefine ulaşmada kadınların üstlendiği role dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın haklarından, eşitlikten, hukuktan bahseden anamuhalefet partisinin kadın kontenjanından parti meclisine bir erkek girdi. Mehmet Bekaroğlu, parti meclisine kadın kolları kontenjanından girmiştir. Bunların kadına verdiği önem bu. Kadına kontenjan ayırıyorsun, oradan Bekaroğlu'nu meclise alıyorsun. Şaka gibi değil mi? Hiçbir şeyi samimi değil bunların. Siyaseti, Türkiye için öngörüleri de samimi değil. Hangi ilde kongre yaptılarsa hepsinde yumruklar havada uçuşuyor. Bir ritüel haline geldi, CHP'de kongrelerin bu durumu."

Konuşmanın ardından Çavuşoğlu, AK Parti Gemlik Kadın Kolları üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.