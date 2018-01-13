Yıldırım: Suriye'nin kuzeyinden gelecek tehditlere misliyle yanıt veririz

Yıldırım'ın konuşmasında Suriye gündemine değinerek "Suriye'nin kuzeyindeki, Afrin'deki, Kobani'deki, Ayn el-Arap'taki terör grupları, ülkemizi taciz ediyor, saldırıda bulunuyor. Şunu herkes iyi bilmelidir, Türkiye'ye karşı yapılacak her türlü saldırı, ister içeriden olsun ister dışarıdan olsun, misliyle karşılık bulacaktır. Bu ülkenin huzurunu bozanlara asla fırsat verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU İÇİN O VATANDAŞIN YANMASI ÖNEMLİ DEĞİL'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM önünde kendini yakmaya çalışan işçiyle ilgili söylediği sözlere de yanıt veren Yıldırım şöyle konuştu:

"Başkalarının yıkıcı eleştirileri ve eylemleri bizi yolumuzdan çevirmeyecek. Bugün CHP'nin Genel Başkanı, bir kongrede konuşuyor. Diyor ki 'Bir vatandaş Meclis önünde kendini yakmaya kalktı.' İlave ediyor, 'Kardeşim Meclisin önünde niye kendini yakmaya kalkıyorsun, git kendini yakacaksan sarayın önünde yak.' Adama bak. Yani insanlık ölmedi kardeşim. Bunun yaptığı ne biliyor musunuz? Komşunun evi yanarken gidip, yanaşıp üşüyen elini ısıtmaya benziyor. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu. O vatandaşın yanması önemli değil, onun AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı, düşmanlığı o vatandaşın yanmasından daha fazla önemli."