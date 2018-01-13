Erdoğan: Güçlü Türkiye, dünyaya ayar veren Türkiye olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karşıyaka Spor Salonu'nda, AK Parti Bingöl 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

Demokraside, adalette, hak, özgürlükte AK Parti iktidarının getirdiklerini kimsenin getiremediğini söyleyen Erdoğan, "Güçlü Türkiye, bilesiniz ki dünyaya ayar veren Türkiye olacaktır. Dünyanın geri kalanından fazlamız var, hamdolsun eksiğimiz yok. Biz, demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde artık Avrupa veya Amerika ile yarışmıyoruz, kendimizle yarışıyoruz." ifadelerini kullandı.

'BİZE HER FIRSATTA KİBİRLİ BİR ŞEKİLDE DEMOKRASİ DERSİ VERENLERİN YABANCILARI NASIL AŞAĞILADIKLARINI GÖRÜYORUZ'

Batı dünyasının ırkçılık ve faşizme yuvarlandığı bir dönemde Türkiye'nin hukuk, adalet, toplumsal barış ve özgürlükler noktasında birçok ülkeye örnek olduğunu dile getiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Bize her fırsatta kibirli bir şekilde demokrasi dersi verenlerin, göçmelere, yabancılara, dili-inancı farklı olanlara nasıl davrandıklarını, onları nasıl aşağıladıklarını hep beraber görüyoruz ve bunları çok iyi tanıyoruz. 2019, unutmayın, bir viraj yılıdır. Martta belediye başkanları seçimi var, kasımda parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Türkiye, inşallah 2019 virajını geçmesi halinde bilesiniz ki bu yarış daha da hızlanacak. 2019 virajını da geçmiş 15 yılda olduğu gibi olduğu gibi başarıyla dönmek zorundayız."

'HİÇ KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN 80 MİLYONUN TAMAMINI KUCAKLADIK'

Bingöl şehir merkezinin 2040'a kadar olan içme suyunu ihtiyacını karşıladıklarını, son 15 yılda Bingöl'e 103 milyon lirası hayvancılık olmak üzere toplam 196 milyon lira tarımsal destek sağladıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: "Biz fani olan bu dünya hayatını, ahiretin tarlası olarak gören ve bunun içinde geride hoş bir seda bırakmanın gayreti içerisinde bir hareketiz, bir kadroyuz. 15 yıldır ne şehirlerimiz arasında ne de vatandaşlarımız arasında asla ayrım yapmadık. Yapılmasına da müsaade etmedik. İnsanlarımızın etnik kimliğine inancına, meşrebine, mezhebine bakmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden 80 milyonun tamamını kucakladık. İstanbul'da ne varsa, Diyarbakır'da da o olsun. Ankaralı hangi hizmeti alıyorsa, Bingöllü de onu alsın diye gayret gösterdik. Türkiye'nin geçtiğimiz 15 senesi Rabbimin lütfu ve ihsanı sayesinde ülkemize her alanda baştan sona eserlerle donattığımız bir dönem oldu. İnşallah bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

'EKONOMİDE İLERİ GİDERKEN DEMOKRASİYİ, KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ İHMAL ETMEDİK'

© AA/ Volkan Furuncu Meclis'te Kürtçe konuşma gerginliği

Bugünlere kolay gelinmediğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Hiçbir kazanımımız bize altın tepside sunulmadı. Elde ettiğimiz hiçbir başarı tesadüfen ortaya çıkmadı. Ülkemizin yakaladığı her başarıda, katettiğimiz her mesafede, alnımızın teri var. Bingöllü kardeşlerim gibi milletimizin desteği, duası, niyazı var. Bir taraftan terör örgütleri, diğer taraftan vesayet odaklarıyla mücadele ederken, diğer taraftan vatandaşlarımıza hizmet ettik. Kardeşlerimizi ve kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi perçinledik. Ekonomide ileri giderken, demokrasiyi, kültürel hak ve özgürlükleri ihmal etmedik. Klavyelerin dillerini çok iyi okuduk. Tabelaların, inançların üzerindeki baskı ve ötekileştirmeye biz son verdik. Üniversite kapılarında gözü yaşlı bekleyen kız çocuklarımızın sorunlarını sizlerin desteğiyle biz çözüme kavuşturduk. Başörtülü kızlarımız üniversite kapılarında ne çile çektiler biliyorsunuz değil mi?"