Hatay'da IŞİD operasyonu: Fas uyruklu 2 kişi tutuklandı

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD mensubu olduğu iddia edilen 2 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı giriş yaptığı bilgisini aldı. Zanlıların bulunduğu otomobili takibe alan ekipler, aracı Karadurmuşlu Mahallesi girişinde durdurdu.

Araç içerisindeki Fas uyruklu oldukları belirlenen A.E.M. (36) ve R.K. (23) gözaltına alındı.

Zanlıların üst aramasında, sahte olduğu belirlenen 2'şer kimlik kartı ve pasaport ile 2 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Fas uyruklu oldukları belirlenen A.E.M. ve R.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.