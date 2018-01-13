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    Ankara'dan Trabzon'a gelen uçak Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten dışarıya çıktı.

    Trabzon Havalimanı’na iniş yapan Ankara uçağı pistten çıktı

    © AA/ Tuğba Yardımcı
    Türkiye
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    Trabzon Havalimanı’na iniş yapan Ankara uçağı pistten çıktı.

    THY uçağı pistten çıktı
    © AA/
    THY uçağı pistten çıktı
    Kokpit.aero'nun aktardığına göre,  Trabzon Havalimanı’na saat 23.30’da inen Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı pistten çıktı.

    İlk gelen bilgilere göre, Ankara Esenboğa'dan gelen Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçak, erken teker koydu. Ön dikmesini kıran uçak, 29 pist başından dışarı çıktı.

    Uçak pist dışındaki toprak alana girerken, kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Yolcuların tahliye edilmeye başlandığı belirtildi.

    Havalimanı itfaiye ve kurtarma ekipleri kaza alanına yönlendirildi.

    HAVAALANI GEÇİCİ OLARAK UÇUŞLARA KAPATILDI

    Ankara-Trabzon seferini yaparken, Trabzon Havaalanı'na iniş yapan uçağın pistten çıkması üzerine güvenlik gerekçesiyle uçuşlar durduruldu. Pistten çıkan yolcu uçağıyla ilgili gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından havalanının yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.

    VALİLİK KRİZ MERKEZİ KURDU

    Öte yandan, kazayla ilgili Trabzon Valiliği tarafından kriz merkezi kuruldu. Uçağın pistten çıkma nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    THY'NİN İSTANBUL-TRABZON SEFERLERİ KARŞILIKLI İPTAL

    Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Havalimanı'nın 08.00'a kadar kapanması ve operasyonların durdurulması nedeniyle  THY'nin TK 2831 Trabzon-İstanbul, TK 2836/39 İstanbul-Trabzon-İstanbul ve TK 7438/39 Sabiha Gökçen-Trabzon seferleri iptal edildi.

    'YAN TARAFA YATTIK, ÖN TARAF AŞAĞI ARKA TARAF HAVAYA KALKTI'

    Trabzon Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçaktaki yolculardan Fatma Gördü, Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın piste indikten sonra gerçekleştiğini dile getirerek, "Piste indik, biraz gittik müthiş bir gürültü oldu, sallanmaya başladık. Yan tarafa yattık, ön taraf aşağı, arka taraf havaya kalktı. Panik oldu millet bağıran çağıran." diye konuştu.

    'BENZİN KOKMAYA BAŞLADI, YANGIN ÇIKACAĞINI DÜŞÜNDÜK'

    Yangın çıkmasından korktuklarını dile getiren Gördü, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Benzin kokmaya başladı. Yangın çıkacağını düşündük ondan korktuk. Panik yaptı millet. Hamile kadınlar, çocuklar vardı. Uyumuyorduk. Uçağın çakıldığını hissettim ben zaten. Ön taraftaydık, arka taraf tamamen arkaya kalktı. insanlar panik yapınca bir şeyler söylendi ama anlaşılmıyor gürültüden. Arka kapıdan çıkın diyor ama herkes birbirinin üstünden geçmeye çalışıyor. Berbat bir durum."

    'KURTULMAMIZ MUCİZE, PATLAYABİLİRDİ, DENİZE UÇABİLİRDİK'

    Yolculardan Yüksel Gördü de "O anlar anlatılmaz yaşanır ancak. Bir mucize bizim kurtulmamız. Yanabilirdik, patlayabilirdi, denize uçabilirdik. Çok şükür Allah'ıma buna da şükür. Aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum" dedi. Gördü, uçakta kızının da olduğunu ifade ederek, kızının tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğünü söyledi.

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    Etiketler:
    Boeing 737-800, Pegasus Havayolları, Trabzon, Türkiye, Ankara
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