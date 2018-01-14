Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna: Çukurambar'daki binalar öldü ölecek, Allah rahmet etsin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, "Rant esaslı bir imar durumu olmayacak. Rant esaslı ne demek? Etrafında dubleks binalar var gelmiş 20-32 katlı emsal almış. Bunlar öldü artık, Allah rahmet eylesin" dedi. Tuna, Çukurambar bölgesindeki binalar için de "Allah rahmet etsin" ifadesini kullandı.