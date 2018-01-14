TBMM önünde kendini yakan Aydın: Benden bir provokatör dahi çıkartamazsınız

Maddi sıkıntı yaşadığını söyleyip TBMM önünde kendini ateşe veren Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda durumunun iyi olduğunu belirtti ve "Bu eylemin benim gibi geçim sıkıntısı yaşayanların umudu olduğunu öğrendikten sonra inanın vücudumda olan hiçbir yanık izi canımı yakmadı" dedi. Aydın kendisini provokatör olarak niteleyenleri de eleştirdi.

TBMM önünde kendini yakan işçi Sıtkı Aydın, Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Aydın açıklamasında şunları söyledi: "Yoğun bakım servisinden dahiliye servisine çıktığımı duyururum. Yüzümde oluşan yanık 2. derece, kolumda ki ise 1. derece hepinize teşekkür ederim çok iyiyim. Hakkımda provokatör diyenlerin hepsini Allah'a havale ediyorum. Benim amacım mecliste üyesi olduğum bir Ak Partili vekil ile görüşmekti. Bu esnada görevliler tarafından darp edildikten sonra su şişesindeki benzini üzerime döktüm.

Bu eylemin benim gibi geçim sıkıntısı yaşayanların umudu olduğunu öğrendikten sonra inanın vücudumda olan hiçbir yanık izi canımı yakmadı. Bana bu öğreten kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum.

Ayrıca CHP, İYİ Parti, HDP, gaziler, İşçi Partisi, Halkevleri ve çok insan ziyaretime geldi çoğuyla görüşemedik gerçi ama doktorlar sağolsun ilgi ve alakayı bize söyledi ben herkese teşekkür ediyorum.

(…)

Benim ile ilgili çamur yorumu atan troll dediklerinize cevabımdır. Ben 7 senedir Çarşamba AK Parti üyesiyim, 15 Temmuz'da meydanlarda olan bendim. Benden bir provokatör dahi çıkartamazsınız. Rabbim aynısını size de yaşatsın."

Bu eylemin benim gibi geçim sıkıntısı yaşayanların umudu olduğunu öğrendikten sonra inanın vücudumda olan hiç bir yanık izi canımı yakmadı. Bana bu öğreten kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum pic.twitter.com/PvDPiGkawE — Sıtkı Aydın (@sitkiaydin06) January 13, 2018

​CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Dün TBMM'de bir kişi üzerine gaz yağı döktü ve ateşe verdi. Niye? Geçinemiyorum diye. Bir gencecik vatandaşımız üzerine akaryakıtı döküyor kibriti vuruyor.Gazetelerin birinci sayfasında bile yer almadı. O işçi kardeşime söyleyeyim Meclis'e niye geldin? Git Saray'ın önünde yak. O zaman diyecek ki 'Beni çok seviyor, kendisini ateşe verdi.' " ifadelerini kullanmıştı.