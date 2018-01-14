Erdoğan: Milli mutabakatımızla beraber Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak

Tokat'ta AK Parti İl Kongresi öncesi konuşan Erdoğan "Bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacağız. Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak" dedi. Erdoğan, Fethullah Gülen'le ilgili de "Amerika ölene kadar koruyacak sanıyor. Biraz daha kullanır sonra kirli çamaşır gibi atar" ifadelerini kullandı.