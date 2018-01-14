Erdoğan: Milli mutabakatımızla beraber Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat il kongresi öncesinde salon dışındaki vatandaşlara hitap etti. Erdoğan şunları söyledi:
- 6. Olağan Kongre vesilesiyle bugün Tokat'tayız. 3.5 yıl oldu, artık bunu geride bırakıyoruz, bugün yeni bir milada başlıyoruz. Bu milli irade, yerli irade oldukça, 2019'un martı, kasımı geliyor mu? Milli mutabakatımızla beraber Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak. Bu adımlarla beraber bir birlik, beraberlik.
- Sayın (MHP lideri Devlet) Bahçeli'nin açıklamalarını da duydunuz. Görüşmeleri duydunuz, gördünüz. Bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacağız, tavanda da tabanda da karşımızdaki o CHP zihniyeti bu milletten gereken dersi alacak. Buna hazır mıyız? Öyleyse daha çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Birileri bizi bölmeye çalışıyor. Onlara da gereken dersi arazide vereceğiz.© AA/ Sefa Karacan
- Kızlarımızın başlarını açtılar, onlar geldi başlarını örttü yahu. 'Allah onlardan razı olsun' dersiniz. Başı açık olan da, örtülü olan da bu ülkede el ele kol kola yürüdü be. Üniversitelerin kapısını kapattılar onlara, kapıları açtılar be. Her yerde eşit haklara sahip oldular. İnanç, eğitim, fikir özgürlüğüne sahip oldular. Bunlar dense yeter. Bunları iktidarımızda getirdik mi? Benim sizden isteğim de, şurada 13-14 ay kaldı marta. Çok çalışacağız. Belediyelerde seçimleri inşallah kazanacağız. Kasımda da milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bütün oyunları bozmaya hazır mıyız? Tokat'a bak. Tokat dağları gibi muhteşem. Şu coşku bambaşka.
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