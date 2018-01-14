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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Milli mutabakatımızla beraber Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak

    © AA/ Fatih Mehmet Kürkçü
    Türkiye
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    Tokat'ta AK Parti İl Kongresi öncesi konuşan Erdoğan "Bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacağız. Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak" dedi. Erdoğan, Fethullah Gülen'le ilgili de "Amerika ölene kadar koruyacak sanıyor. Biraz daha kullanır sonra kirli çamaşır gibi atar" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat il kongresi öncesinde salon dışındaki vatandaşlara hitap etti. Erdoğan şunları söyledi:

    • 6. Olağan Kongre vesilesiyle bugün Tokat'tayız. 3.5 yıl oldu, artık bunu geride bırakıyoruz, bugün yeni bir milada başlıyoruz. Bu milli irade, yerli irade oldukça, 2019'un martı, kasımı geliyor mu? Milli mutabakatımızla beraber Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak. Bu adımlarla beraber bir birlik, beraberlik.
    • Türkler sandık başında
      © AA/ Sefa Karacan
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      Sayın (MHP lideri Devlet) Bahçeli'nin açıklamalarını da duydunuz. Görüşmeleri duydunuz, gördünüz. Bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacağız, tavanda da tabanda da karşımızdaki o CHP zihniyeti bu milletten gereken dersi alacak. Buna hazır mıyız? Öyleyse daha çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Birileri bizi bölmeye çalışıyor. Onlara da gereken dersi arazide vereceğiz. 
    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/
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      Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Kim ki gayret eder, askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla, millet olarak F-16 oluruz, helikopterlerimizle, tank, toplarımızla beraber bunların inlerine kadar girdik, giriyoruz ve gireceğiz. 780 bin kilometre kare şehit kanları ile yoğrulmuştur. Pensilvanya'da ne işin var? (Fethullah Gülen'le ilgili) Zannediyor ki Amerika ölene kadar beni koruyacak. Seni biraz daha kullanır kullanır, ondan sonra kirli çamaşır olarak kapının önüne atar. Sen millete ihanet ettin, bunun bedelini ağır ödeyeceksin.
    • Kızlarımızın başlarını açtılar, onlar geldi başlarını örttü yahu. 'Allah onlardan razı olsun' dersiniz. Başı açık olan da, örtülü olan da bu ülkede el ele kol kola yürüdü be. Üniversitelerin kapısını kapattılar onlara, kapıları açtılar be. Her yerde eşit haklara sahip oldular. İnanç, eğitim, fikir özgürlüğüne sahip oldular. Bunlar dense yeter. Bunları iktidarımızda getirdik mi? Benim sizden isteğim de, şurada 13-14 ay kaldı marta. Çok çalışacağız. Belediyelerde seçimleri inşallah kazanacağız. Kasımda da milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bütün oyunları bozmaya hazır mıyız? Tokat'a bak. Tokat dağları gibi muhteşem. Şu coşku bambaşka.
    Etiketler:
    MHP, CHP, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Tokat
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