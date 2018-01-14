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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz

    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
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    AK Parti Tokat İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan "Önümüzdeki günlerde inşallah, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz" dedi.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat İl Kongresi'nde konuştu:

    • Bay Kemal (CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu) çıkıyor, diyor ki 'Çiftçiler battı, bitti, yok oldu.' Bunlar verildi, Bay Kemal senin bunlardan haberin yok, senin böyle bir derdin de yok. Bay Kemal bunu duy, son 15 yılda Tokatlı çiftçilerimize 805 milyon tutarında tarımsal destek verdik. Ne demek bu? 805 trilyon. İnanın bundan da haberi yoktur.
    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Fatih Mehmet Kürkçü
      Erdoğan: Milli mutabakatımızla beraber Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak
      Geceler bitmez. Geceler çok özgürlüklere gebedir. Bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler. Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Tehdit eden tüm örgütleri kaynağında bertaraf edeceğiz.
    • Nasıl sınırlarımız içinde bölücü terör örgütüne göz açtırmıyorsak, sınırlarımızın öte tarafında da bunların hakkından gelmeye kararlıyız. Önümüzdeki günlerde inşallah, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz.
    • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Elazığ 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.
      © AA/
      Erdoğan: Bölge politikalarımızı ABD ile yürütmek istiyoruz
      Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz, aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmalarıdır. Model ortaklık, dostluk ve stratejik müttefiklik gibi kavramların ne kadar gerçek ne kadar sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır.
    • Biz her şeye rağmen bölgede Amerika ile ortak çıkarlarımız olduğuna inanıyor, birlikte hareket edebileceğimizi ümit ediyoruz. Zira dönem, Türkiye'ye destek olma, stratejik işbirliğinin hakkını verme dönemidir. Biz kendilerinden Türkiye'nin meşru çabalarına destek olmalarını bekliyoruz. Biz dostlarımızdan ülkemiz için, beka sorunu olan böyle hassas, böyle kritik bir meselede kendilerine yakışan bir tavır içinde olmalarını bekliyoruz. Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütüyle aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum.

    Bu arada bugün de Hatay'ın Hassa ilçesinden Suriye'nin Afrin kentindeki PYD mevzilerine top atışı başladı. Bölgedeki karakollardan 2 kez yapılan top atışı, ilçe merkezinden de duyuldu. Bölgedeki askeri hareketlilik devam ediyor.

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Afrin, Tokat, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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