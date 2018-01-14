Erdoğan: Güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat İl Kongresi'nde konuştu:

Bay Kemal (CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu) çıkıyor, diyor ki 'Çiftçiler battı, bitti, yok oldu.' Bunlar verildi, Bay Kemal senin bunlardan haberin yok, senin böyle bir derdin de yok. Bay Kemal bunu duy, son 15 yılda Tokatlı çiftçilerimize 805 milyon tutarında tarımsal destek verdik. Ne demek bu? 805 trilyon. İnanın bundan da haberi yoktur.



© AA/ Fatih Mehmet Kürkçü Erdoğan: Milli mutabakatımızla beraber Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak

Nasıl sınırlarımız içinde bölücü terör örgütüne göz açtırmıyorsak, sınırlarımızın öte tarafında da bunların hakkından gelmeye kararlıyız. Önümüzdeki günlerde inşallah, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz.

© AA/ Erdoğan: Bölge politikalarımızı ABD ile yürütmek istiyoruz

Biz her şeye rağmen bölgede Amerika ile ortak çıkarlarımız olduğuna inanıyor, birlikte hareket edebileceğimizi ümit ediyoruz. Zira dönem, Türkiye'ye destek olma, stratejik işbirliğinin hakkını verme dönemidir. Biz kendilerinden Türkiye'nin meşru çabalarına destek olmalarını bekliyoruz. Biz dostlarımızdan ülkemiz için, beka sorunu olan böyle hassas, böyle kritik bir meselede kendilerine yakışan bir tavır içinde olmalarını bekliyoruz. Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütüyle aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum.

Bu arada bugün de Hatay'ın Hassa ilçesinden Suriye'nin Afrin kentindeki PYD mevzilerine top atışı başladı. Bölgedeki karakollardan 2 kez yapılan top atışı, ilçe merkezinden de duyuldu. Bölgedeki askeri hareketlilik devam ediyor.