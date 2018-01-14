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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

    Bahçeli: 2019'da Türkiye Cumhuriyeti için 3. bir dönem başlayacaktır

    © AA/ Güven Yılmaz
    Türkiye
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    MHP lideri Devlet Bahçeli, Osmaniye'de konuştu: 2019'da Türkiye Cumhuriyeti için üçüncü bir dönem başlayacaktır.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA/ Özge Elif Kızıl
    Bahçeli: Hükümete desteğimiz 2019'dan sonra da devam edecek
    2019 seçimleri için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP ile seçim ittifakı açıklamış olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalesi Osmaniye'de açıklamalarda bulundu.  "2019'da Türkiye Cumhuriyeti için üçüncü bir dönem başlayacaktır" diyen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: 

    1923, 1946, 2019…

    "Adalet ve Kalkınma Partisi ile beraber Türkiye'nin yönetim ve hükümet etme sistemini yeni baştan ele aldık, bunun üzerine çalıştık, gerekli anayasal değişiklikleri TBMM’de gerçekleştirdik. Ardından 16 Nisan 2017 tarihinde 18 maddelik anayasa değişikliğini sizlerin onayına sunduk.

    Gerçekleştirilen halkoylamasıyla Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni kabul ve teyit etmiştir. Bu çerçevede 2019 yılında yapılacak olan seçimlerde artık Cumhuriyet tarihimizde üçüncü bir dönemin başlayacağı kesinleşmiştir.

    1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 1946 yılında çok partili siyasi hayata geçişiyle birlikte kuruluş sürecini tamamlamıştır.

    1946 yılından sonraki dönemdeyse demokrasisini darbelere rağmen olgunlaştırmış, gelişim sürecini perçinlemiş, gücünü pekiştirmiştir.

    2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iyice oturması, kurum ve kurallarıyla yerleşmesi önümüzdeki en mühim hedeftir." 

    Hayati Yazıcı
    © AA/
    AK Partili Yazıcı: İttifak alanı düzenlenmeye muhtaç
    İRAN, SURİYE, IRAK SINIRLARI UYARISI

    ''Bölgemize bakınız, adeta ateş çemberine dönmüştür. Suriye'de siyasi sürece geçiş çalışmaları türlü oyunlarla engellenmeye çalışılmaktadır. İç savaş IŞİD sonrası bitti derken, gün geçtikçe yeni hesaplaşmalar ortaya çıkmaktadır. Gerilimleri engellenme girişimleri komplolarla kesilmeye çalışılmaktadır. İdlib, çatışmaların yeniden alevlendiği bir yer haline gelmiştir. ABD tarafından binlerce tırlık silah gönderilen PKK terör örgütüne Suriye'nin kuzeyinde sözde ordu kurdurmaya yönelik iğrenç bir tezgah ve tertip devrededir'' manzarası çizen Bahçeli, ''Bu hıyanet ve düşmanca emeller karşısında kenetlenmeyeceğiz de ne yapacağız? Tek vücut olmayacağız da müstevlileri mi güldüreceğiz?'' dedi.

    'AKDENİZ'E TERÖR KORİDORU'

    ''Irak'ın kuzeyindeki gelişmelerle beraber düşünüldüğünde Akdeniz'e uzanması planlanan terör koridorunu hayata geçirme çabası hızla sürdürülmektedir'' iddiasında bulunan Bahçeli, ''Bütün bunlar yaşanırken İran'ın içeriden karıştırılması hedeflenmektedir. Bu ülkede yumurta fiyatlarına yapılan zamların protesto edilmesi, kısa zamanda ABD ve İsrail'in kışkırtmalarıyla tehlikeli bir aşamaya ulaşmıştı'' yorumunu yaptı.

    ''Komşularımızın her birinin toprak bütünlüğünün korunması bizim milli bekamız açısından önem arz etmektedir. Bu çerçevede İran'la beraber Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını savunmak zorundayız'' vurgusu yapan MHP lideri, ''Çünkü dört parçalı sözde Kürdistan hayali kuranların hesapları Türkiye’yi de kapsamına almıştır. Ayrıca Ortadoğu'nun bir başka sorun alanı olan Kudüs üzerinde tüm dünyanın tepkisini çeken bir süreç işletilmektedir…  Türkiye yaşanan bunca vahim olaylardan her yönüyle etkilenme potansiyeli bulunan bir ülkedir'' dedi. 

    MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın
    © AA/ Ahmet İzgi
    MHP'den Kürt seçmen tepkisi: HDP bile Hasip Kaplan'ı kınıyor
    CHP, HDP, İP'YE FETÖ, PKK SUÇLAMASI

    "Güney sınırlarımız baştan sona sorunlu bölgeler haline gelmiştir'' çıkışı yapan MHP lideri, ''Böyle bir dönemde FETÖ savunuculuğuna soyunanlar CHP, İP, HDP bir olmuş PKK ve FETÖ'nün yanında hizalanmışlardır"  suçlamasında bulundu. ''Bu şer cephesinin oyununu bozmak için siyasi belirsizliklerin giderilmesi elzemdir. Türkiye artık yeni bir siyasi sürece girmiştir. Bundan geri dönüş yoktur'' iddiasında bulunan Bahçeli, suçlamalarını devam ettirdi:

    'ATATÜRK'ÜN HATIRASINI LEKELEYEN ŞUURSUZLAR'

    ''Türkiye'nin yanında durmayı bir türlü içine sindiremeyen FETÖ seviciler, Kandil havarileri, düşman süvarileri birer birer saklandıkları deliklerden fırlayıp kendilerini ele veriyorlar. 15 Temmuz'da yaşanan darbe ve işgal girişiminin karşısında muğlak kalanlar bugün gözü dönmüşçesine ve akıllarınca bize saldırıyor. Bunlar Atatürk'ün partisiyiz deyip Atatürk'ün aziz hatırasını lekeleyen şuursuzlardır. Bunlar Kuvay-ı Milliye’nin değil, Kuvay-ı İnzibatiye’nin mirasçılarıdır. Bunların Türkiye gibi bir kaygısı yoktur…''

    MHP Genel Başkanı, MHP'li belediyenin yönettiği Osmaniye'de, Masal Park'ın açılışın yaptı ve kendi adını taşıyan Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nin temelini attı. 

    Etiketler:
    üçüncü dönem, 2019 seçimleri, Devlet Bahçeli, Osmaniye
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