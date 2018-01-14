Ankara’dan ABD'ye ‘Sınır Gücü’ tepkisi: PYD-YPG’yi meşrulaştırmaktır, kabul edilmesi mümkün değildir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Koalisyon tarafından bazı medya organlarına yazılı açıklama yapıldığını hatırlattı. Bu açıklamada "Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte Suriye Sınır Güvenlik Gücü'nün kurulması ve eğitimi amacıyla çalışıldığı" bilgisinin paylaşıldığını vurgulayan Kalın, şunları ifade etti:

'YPG'Yİ BÖLGEDE KALICI HALE GETİRECEK'



"Amerika Birleşik Devletleri, ‘DEAŞ ile mücadele' gerekçesiyle PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG'ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hâle getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Bu durumun kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir.

'MÜCADELE SINIRLAR İÇİNDE VE DIŞINDA KARARLIKLAK SÜRDÜRÜLECEK'

Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar çerçevesinde, adı ve şekli ne olursa olsun her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecektir.

'YERİ VE ŞEKLİ TÜRKİYE TARAFINDAN BELİRLENMEKLE BİRLİKTE…'



Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur."