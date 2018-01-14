Karamollaoğlu'ndan AYM tepkisi: Böyle hukuk olur mu?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararının ardından durumu yeniden değerlendirerek Şahin Alpay'ın tutukluluk halinin devamına karar vermesine ilişkin, "'Kim düzeltecek bunu?' Hükümetin bunun karşısında bir şey yapması icap eder" dedi.

Partisinin İzmir teşkilatı tarafından Kemalpaşa ilçesindeki Dere Mesire Yeri'nde düzenlenen teşkilat eğitimi toplantısına katılan Karamollaoğlu, hukukun ülkenin en önemli meselelerinden biri olduğunu vurgulayarak, hukuka, adalete güven kalmadığını söyledi.

'ADALET, ADALET SARAYLARIYLA DEĞİL, ADALETİ GÖZETEN HAKİMLERİ BULMAKLA OLUR'

Karamollaoğlu, iktidarda bulunanların 15 senedir inşaat denildiğinde dağları devirdiğini kaydederek, ancak adaletin yapılan adalet saraylarında değil adaleti gözeten hakimleri bulmakla gerçekleşeceğini belirtti.

'TEMYİZ MÜESSESESİ ÇALIŞMAZSA ADALET ÇALIŞMAZ, ŞU ANDA TEMYİZ ÇALIŞMIYOR'

Birkaç gün önce kendilerini endişeye sevk eden bir karar alındığını anlatan Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Bir mahkeme iki gazetecinin tutukluğu devam ederek yargılanmasına karar verdi. Aylardır tutuklu bu gazeteciler, onlar da Anayasa Mahkemesine müracaat ettiler. Anayasa Mahkemesi de bir karar aldı, bu mahkemenin kararını bozdu. Mahkeme dedi ki 'ben seni dinlemiyorum'. Anayasada bir hüküm var, diyor ki 'Anasaya Mahkemesinin aldığı kararlara cumhurbaşkanı, meclis dahil kimse itiraz edemez, uygulamak mecburiyetindedir.' Ama bir mahkeme diyor ki 'Ben senin aldığın karara uymuyorum.' Anayasa Mahkemesi yanlış karar verebilir, mühim olanı kurala uymaktır. Yerel mahkeme de yanlış karar verir. Temyiz müessesesi çalışmazsa adalet çalışmaz. Şu anda temyiz çalışmıyor. Onun için bireysel müracaat hakkını bu hükümet verdi insanlara. Onlar da gittiler, mahkeme de karar verdi 'serbest bırakılsınlar, yargılamaları böyle devam etsin' diye. Mahkeme de diyor ki 'ben buna uymam.' Böyle hukuk olur mu?"

'OHAL NEREYE KADAR? 1 BUÇUK SENE SONRA BİLE OHAL İLE İDARE EDİLİYORUZ, OLAĞAN HALE GELİRSE HAPI YUTTUK'

Olağanüstü halin olağan hale gelmemesi gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

Nereye kadar? 3 ay, 3 ayda toparlayamadın, hadi 6 ay. 6 ayda da toparlayamadın hadi bir 3 ay daha. Ama hala 1,5 sene sonra olağanüstü hal ile idare ediliyoruz. Olağanüstü hal, olağan hale gelirse hapı yuttuk. Artık bundan sonra hukuk yok demektir. Çünkü hukuk bir kişinin, hükümetin dudakları arasındadır. Anayasa çiğnenmeye başladığın an, olağanüstü hal falan bırak sen, devreye girmen lazım.



'İSTEMEDİĞİN BİR KARAR ALINDIĞI ZAMAN BAL GİBİ KARIŞIYORSUN, ANAYASA ÇİĞNENDİĞİ ZAMAN NİYE GİRMİYORSUN?'