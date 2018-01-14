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    Selçuk Üniversitesi'nde Ülkü Ocakları yöneticilerine tüfek hediye edildi

    Selçuk Üniversitesi'nde Ülkü Ocakları yöneticilerine tüfek hediye edildi

    DHA
    Türkiye
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    Konya’daki Selçuk Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları Konya il Yöneticilerine uzun namlulu tüfek hediye edildi. Üniversite inceleme başlattı.

    Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz
    DHA / Taner Yener
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    Ülkü Ocakları üyesi bir grup öğrenci, üniversitenin kültür merkezinde 3 Ocak’ta düzenledikleri Ali Kınık konseri öncesi Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa Taha Çini ve başkan yardımcısı Yusuf Kasım Akta’ya iki av tüfeği hediye etti.

    Ülkü Ocakları Selçuk Üniversitesi sorumlusu İbrahim Akar tarafından verilen hediye, sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Durum okulda tepkiye neden oldu.

    'SADECE TÜFEK HEDİYE ETTİM, YANINDA FİŞEK VERMEDİM'

    Akar, tüfekleri hatıra amaçlı hediye ettiğini belirterek şunları söyledi: ”Ben Beyşehirliyim. Babam da Üzümlü Mahallesi’nde bir silah atölyesinde çalışıyor. Bizim yöreyi ziyaret eden protokol üyelerine, bakanlara tüfek hediye edilir. Ben de babamın yapmış olduğu her türlü kaydı ve ruhsatı bulunan iki adet av tüfeğini, Ülkü Ocakları başkanımıza ve başkan yardımcısına hatıra amaçlı hediye ettim. Kötü bir amacım yoktu. Sadece tüfek hediye ettim, yanında fişek hediye etmedim. Başkanımız ve başkan yardımcımız da hediyeyi kabul etmedi. Ülkü Ocakları olarak bizim bedensel engelliler için kampanyamız var. O kampanya kapsamında tüfeklerin karşılığında bedensel engellilere tekerlekli sandalye hediye edeceğiz.”

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    © AA/ Bülent Doruk
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    Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa Taha Çini de şunları kaydetti: “Şahsıma hediye edilen silah kabul edilmemiş ve nezaket kuralları çerçevesinde sahibine teslim edilmiştir. Arzu ettiği takdirde hediyenin değeri oranında engelli aracı alabileceği belirtilmiş, arkadaşımızın da kabul etmesi üzerine engelli araçları sipariş edilmiştir. Engelli araçları geldiğinde ihtiyaç sahiplerine hediye edilecektir.”

    Selçuk Üniversitesi yetkilileri, konserin öğrenciler tarafından yasal izinler alınmak kaydıyla gerçekleştirildiğini, etkinlik sırasında verilen hediyeden bilgileri olmadığını, yeni öğrendiklerini ve konuyla ilgili inceleme başlattıklarını bildirdi.

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    Etiketler:
    Tüfek, Ülkü Ocakları, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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