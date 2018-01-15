CHP, 'OHAL mağdurları'yla buluşacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasını yapacağı foruma, ihraç edilen akademisyenler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve taşeron işçiler davet edildi.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da “OHAL’le birlikte demokrasiyi ve hukuku askıya aldılar. Taşerondan, kış lastiğine kadar her şeyi KHK ile düzenlediler. OHAL sürdükçe Türkiye’nin demokrasi kazanımlarını kaybediyoruz. Bu forumla OHAL’e karşı nasıl bir strateji geliştirmemiz gerektiğini tartışacağız” dedi.



