'Trabzon Havalimanı için acil önlem alınmalı'

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, önceki gece 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Atakan Aksoy da şu uyarılarda bulundu:

“Havaalanı kaplamasının kuzey kesiminde yer alan zemin sathının darlığından bu tür kazalar yaşanabilir. Acil önlem alınmalıdır. Bölgenin yağışlı bir bölge olması dolayısıyla dolguda olan alanların dolgu mekanik analizlerinin yapılması, havaalanı kaplamasını da içine alabilecek şev kaymalarının olmaması için gerekli çalışmalar yürütülmelidir."

Öte yandan uçağı yerinden kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamımda 2 pilot ve 4 mürettebatın ifadelerine başvurulacak.