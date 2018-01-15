SONAR'dan seçim anketi: MHP barajın altında

SONAR Araştırma Şirketi, 26 ilde, 3000 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. SONAR, yaptığı ankette 'milletvekilliği genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün yapılsa kimlere oy verirsiniz' soruları üzerinde duruldu.

Cumhuriyet'in aktardığına göre SONAR'ın anketinde olası bir erken genel seçimde AK Parti’nin oy oranı yüzde 34.43, MHP ise barajın altında. Araştırmaya göre kararsız seçmenler dağıtılmadığında, CHP 22.37, İYİ Parti 12.57, HDP'nin ise 9.53 olduğu görülüyor.

2- Yarın seçim olsa Meclis aritmetiği SONAR anketine göre aşağıdaki gibi sonuçlanmıştır.



1) Ak Parti düşüş eğilimini sürdürüyor.

2) İYİ Parti yükselmeye devam ediyor.

3) CHP yerinde sayıyor.

4) HDP baraj üstünde.

5) MHP’nin barajı geçmesi artık mümkün görünmüyor. pic.twitter.com/6K0GSB76WE — Fidel OKAN (@FidelOKAN) 14 Ocak 2018

Buna göre kararsız seçmenler partilere oy oranına göre dağıtıldığında bugün seçim olsa çıkan rakamlarda AK Parti'nin oy oranın yüzde 40.10, CHP'nin yüzde 25.31, İYİ Parti'nin yüzde 14.22, HDP'nin ise yüzde 10.79 olduğu görülüyor. MHP ise barajın altında kalıyor.

SONAR Araştırma'nın 6 Kasım 2017 tarihindeki anketine göre MHP'nin oy oranı 7.78 iken yeni ankette bu oranın daha da düşerek 7.09 seviyesine gerilediği gözüküyor.

3- SONAR’ın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi aşağıdaki gibi sonuçlanmıştır.



Hakan Bayrakçı, Erdoğan’ın ikinci turda da seçilmesinin çok zor olduğunu araştırmacı notu olarak düştü.



Akşener’in şahsi oyu partisinin oyunun üstünde çıkıyor.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım. pic.twitter.com/oRXjoKZJH2 — Fidel OKAN (@FidelOKAN) 14 Ocak 2018

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ERDOĞAN 39, AKŞENER 15

Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 38.9'la önde olduğu gözüküyor. Henüz bir aday göstermemiş olan CHP'nin oy oranı yüzde 18.9 iken, İYİ Parti lideri Akşener'in oy oranı ise yüzde 15.3.