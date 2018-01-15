AK Partili Şentop: Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tur olmayacak

© AA/ Binnur Ege Gürün SONAR'dan seçim anketi: MHP barajın altında

AK Parti-MHP ittifak komisyonu üyesi ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Mustafa Şentop, Sabah'tan İsa Tatlıcan'ın sorularını yanıtladı.

Şentop'un açıklamalarından seçimle ilgili kısımlar şöyle:

Muhalefetin seçimleri ikinci tura taşımak için çalıştığını söylemlerinden görüyoruz. AK Parti'nin buna karşı bir stratejisi var mı?

Ben ikinci tur gibi bir ihtimali asla görmüyorum. Muhalefet, anayasa referandumu sonuçlarına bakarak bir değerlendirme yapıyor. Bu kıyas edilebilir bir şey değil. Cumhurbaşkanımızın aday olduğu bir seçimde ikinci tur ihtimali asla söz konusu değil. Zaten yaptığımız tüm araştırmalar da bunu gösteriyor.

Seçim sistemi bütün olarak değerlendirilebilir. Bu aşamada seçim barajı ile ilgili bir değerlendirmeye gerek yok. Önümüzdeki 7 yılda sistemin yerleşmesi için çalışacağız. Bu dönem içerisinde değerlendirilecek bir konu değil.

MHP ve AK Parti'den 3 isim 2019 seçim ittifakı sürecini yürütecek. Bu isimlerden biri de sizsiniz. Biraz bu süreçten bahseder misiniz?

Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli görüştü ve orada böyle bir heyet oluşturulması kararı çıktı. Bizde de benim başkanlığımda bir komisyon oluşturuldu. Çıkış noktası seçim ittifakı. Partilerin seçim ittifakı yapması kanunen olmasa da fiilen mümkün. Partiler bir parti çatısı altında aday gösterebiliyorlar. Rahmetli Türkeş Refah Partisi'nden aday olmuştu. Bazı ülkelerde farklı partilerin seçim ittifakı yapması mümkün. Türkiye'de bu engel aşılabilir. Buna imkan vermek gerekir. İsteyen partilerin parti kimliklerini koruyarak ittifak yapmasının önündeki engelleri kaldırmak lazım. Süreç içerisinde bunları konuşup tartışacağız.

Türkiye önemli bir yol ayrımında. Bu seçim ittifakının sandık kaygısından kaygılanmadığını hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz FETÖ'nün işgal girişiminden sonra Türkiye'nin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutanlar aynı cephede buluştu. AK Parti ve MHP arasındaki milli mutabakatın başlangıcı seçim değil Anayasa referandumudur. Türkiye'de ikili bir ittifakla seçime gidecek. Bu yeniden büyük Türkiye'yi hedefleyen bir ittifak. Karşımızda ise Erdoğan olmasın da Türkiye batsın diyen bir grup var. Bunu çok iyi bilmeliyiz.