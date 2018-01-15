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    Mustafa Şentop

    AK Partili Şentop: Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tur olmayacak

    © AA/
    Türkiye
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    AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, 2019'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini, 2. bir turun olmayacağını söyledi.

    Devlet Bahçeli
    © AA/ Binnur Ege Gürün
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    AK Parti-MHP ittifak komisyonu üyesi ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Mustafa Şentop, Sabah'tan İsa Tatlıcan'ın sorularını yanıtladı.

    Şentop'un açıklamalarından seçimle ilgili kısımlar şöyle:

    Muhalefetin seçimleri ikinci tura taşımak için çalıştığını söylemlerinden görüyoruz. AK Parti'nin buna karşı bir stratejisi var mı?

    Ben ikinci tur gibi bir ihtimali asla görmüyorum. Muhalefet, anayasa referandumu sonuçlarına bakarak bir değerlendirme yapıyor. Bu kıyas edilebilir bir şey değil. Cumhurbaşkanımızın aday olduğu bir seçimde ikinci tur ihtimali asla söz konusu değil. Zaten yaptığımız tüm araştırmalar da bunu gösteriyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
    © AA/ Kayhan Özer
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    Son günlerde seçim barajı da tartışma konusu. Böyle bir hazırlık var mı?

    Seçim sistemi bütün olarak değerlendirilebilir. Bu aşamada seçim barajı ile ilgili bir değerlendirmeye gerek yok. Önümüzdeki 7 yılda sistemin yerleşmesi için çalışacağız. Bu dönem içerisinde değerlendirilecek bir konu değil.

    MHP ve AK Parti'den 3 isim 2019 seçim ittifakı sürecini yürütecek. Bu isimlerden biri de sizsiniz. Biraz bu süreçten bahseder misiniz?

    Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli görüştü ve orada böyle bir heyet oluşturulması kararı çıktı. Bizde de benim başkanlığımda bir komisyon oluşturuldu. Çıkış noktası seçim ittifakı. Partilerin seçim ittifakı yapması kanunen olmasa da fiilen mümkün. Partiler bir parti çatısı altında aday gösterebiliyorlar. Rahmetli Türkeş Refah Partisi'nden aday olmuştu. Bazı ülkelerde farklı partilerin seçim ittifakı yapması mümkün. Türkiye'de bu engel aşılabilir. Buna imkan vermek gerekir. İsteyen partilerin parti kimliklerini koruyarak ittifak yapmasının önündeki engelleri kaldırmak lazım. Süreç içerisinde bunları konuşup tartışacağız.

    Devlet Bahçeli
    © AA/ Binnur Ege Gürün
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    MHP ile AK Parti arasındaki bu milli ittifakın arkasında 2019 seçimlerini garantiye alma düşüncesi olduğunu iddia edenler var. AK Parti'nin öyle bir kaygısı var mı?

    Türkiye önemli bir yol ayrımında. Bu seçim ittifakının sandık kaygısından kaygılanmadığını hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz FETÖ'nün işgal girişiminden sonra Türkiye'nin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutanlar aynı cephede buluştu. AK Parti ve MHP arasındaki milli mutabakatın başlangıcı seçim değil Anayasa referandumudur. Türkiye'de ikili bir ittifakla seçime gidecek. Bu yeniden büyük Türkiye'yi hedefleyen bir ittifak. Karşımızda ise Erdoğan olmasın da Türkiye batsın diyen bir grup var. Bunu çok iyi bilmeliyiz.

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    Etiketler:
    2019 seçimleri, MHP, AK Parti, Mustafa Şentop, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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