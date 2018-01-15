İYİ Parti'den oy oranı tahmini

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydemir, partisinin oy oranı ile ilgili iddialı bir çıkışta bulundu. Aydın'a göre İYİ Parti seçimde yüzde 20 oy alacak ve partisinin genel başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak.

© AA/ Binnur Ege Gürün SONAR'dan seçim anketi: MHP barajın altında

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Mersin'de partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen yemeğe katıldı.

Hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan Aydın, partilerinin oy oranının en az yüzde 20 olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptırdıkları anketlerde de Meral Akşener isminin öne çıktığını savunan Aydın, seçimlerde ikinci tura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener'in katılacağını öne sürdü.

Aydın, "Şu an ki anketlerde ikisi kafa kafaya. Kararsız bir kesim çıkıyor. Kararsızların tercihi sonucu etkiler. Erdoğan’a oy veririm diyen korkmadan söylüyor. İktidar ellerinde. Ama kararsızların içindeki büyük bir kesim korktuğundan fikrini açıkça söyleyemiyor. Ben buradan iddia ediyorum, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesinlikle Akşener kazanacak” diye konuştu.