'FETÖ'nün kasası' diye tutuklanan kişi tahliye edildi

Star'da yer alan habere göre, Eyüp Karakuş’un örgüt yöneticiliği ve terör örgütü adına fon oluşturma suçlamasıyla 22 ile 32 yıl arasında hapisle yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilmesi dikkat çekti.

İddianamede, her yıl Pensilvanya’ya giderek Fetullah Gülen’i ziyaret ettiği, 15 Temmuz darbe girişimine kadar örgüt toplantıları düzenleyerek para toplayıp akladığı belirtilen Karakuş, darbe girişiminin hemen ardından tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

FETÖ Bursa iddianamesinde, kapatılan Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı’nın yöneticisi olduğu belirtilen Eyüp Karakuş’un, vakfa 806.042 TL ile 127.602 euro'luk himmet paralarını aklayarak aktardığı kaydedildi. Karakuş’un diğer vakıf yöneticileriyle müşterek hareket ederek, Bank Asya’da açılmış katılım hesaplarına da toplam 4.221.607.52 TL ile 165.000 dolar aktardığı, bankadaki mevduat hesabına da 273.500 TL ve 30.000 USD’lik himmet paralarını gönderdiği bilgisine yer verildi. Karakuş’un ayrıca kendi şahsi şirketinin hesabından da kapatılan FETÖ vakfına 50.000 TL yatırdığı belirlenmişti.

İddianamede onlarca işadamı, Eyüp Karakuş’un FETÖ yapılanması içindeki konumunu dikkat çeken örneklerle anlattı. İşadamları Karakuş’un, firari FETÖ'cü Cansun Sarıyıldız ve eski Vali Şahabettin Harput’la birlikte örgütün faaliyetlerini koordine ederek para trafiğini kontrol ettiğini ve yönettiğini ifade ettiler.

'FETÖ'NÜN SORUNLARINI ÇÖZMEKLE GÖREVLENDİRİLDİ'

Şüphelilerden tutuklu sanık F.K ifadesinde, “Eyüp Karakuş FETÖ il yapılanması içinde faal biriydi. Sohbet toplantısına davet ettiği işadamlarından FETÖ adına para toplardı. Eyüp Karakuş, Cansun Sarıyıldız’ın talimatıyla valilikte işi olan, belediyelerde işi olan FETÖ mensuplarının sorunlarını çözmekle görevlendirilmişti. Eyüp Karakuş resmi dairelerde FETÖ’nün karşılaştığı sorunları çözmekle görevlendirilmişti” dedi.