Serhat Akın'dan tekstil devine 'boğa' davası

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre dava dilekçesinde, Survivor'a da katılan Serhat Akın’ın tasarladığı boğa logosu ve ismi kullanılarak ürün satışı yapıldığı belirtildi.
Dilekçede şirketin, Akın’ın şöhretinden yararlanarak haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.
Serhat Akın bir süre önce, kendi adını ve tasarladığı boğa figürü basılı tekstil ürünlerinin satıldığını tespit etti. Yaptığı araştırmada, satışların Danimarka merkezli Hummel International’ın Türkiye temsilcisi Akbulut Tekstil AŞ tarafından yapıldığı belirlendi.
ÖNCE İHTARNAME
Akın, yapılan tespitler sonrası Akbulut Tekstil’e ihtarname çekti. İhtarnamede Akın, haklarının iadesini isterken haksız kullanıma da son verilmesini istedi. Şirket adına cevap olarak gönderilen ihtarnamede olumlu bir sonuç çıkmayınca Akın dava yoluna gitti.
Bin lirası maddi, 20.000 lirası manevi olmak üzere toplam 21.000 TL tazminat talep edilen dilekçede, Akın’a ödenmesi gereken tazminatın yapılacak bilirkişi incelemesi sonrası ortaya çıkacağı kaydedildi.
Öte yandan haberde, konuyla ilgili Akbulut Tekstil yetkililerine ulaşılamadığı da kaydedildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)