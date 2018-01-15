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    Fadıl Akgündüz

    'Jet Fadıl' 100.000 TL’yi bile ödeyemedi, devremülklere haciz geldi

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Bayrampaşa’daki Capricegold projesini bitirmesi için 2442 yıl hapisle yargılanırken tahliye olan Fadıl Akgündüz’ün inşaatına haciz geldi. Jet Fadıl lakaplı Akgündüz 100.000 TL’yi yatıramadığı için 14 devremülk iki ay içinde icradan satılacak.

    Fadıl Akgündüz tahliye edildi
    © AA/ Uğur Samet Avcı
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    Cumhuriyet Gazetesi'nden Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, 2442 yıl hapis cezası istemiyle yargılanırken tahliye edilen Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz’ün yargılandığı Caprice Gold davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Caprice Gold projesini bitirmek için tahliye talep eden ve bu isteği 10 ay önce gerçekleşen Fadıl Akgündüz, 100.000 TL’yi ödeyemeyince Bayrampaşa’daki inşaatına haciz geldi. Projedeki 14 devremülk önümüzdeki şubat ve martta icradan 6 bin 600 TL’ye satışa çıkartılacak.

    Fadıl Akgündüz
    © Fotoğraf: DHA
    Nitelikli dolandırıcılıktan tutuklu bulunan 'Jet Fadıl', tahliye edildi
    Jet Fadıl’ın her bir mağdura yüz binlerce TL’ye sattığı devremülkler için pay sahibi yaklaşık 700 mağdura tebligat gitti. İstanbul Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devremülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı gerekçesi ile 21 Aralık 2015’te tutuklanan ve hakkında 2442 yıl hapis cezası istenen lakaplı Fadıl Akgündüz, 28 Mart 2017’de tahliye edildi. Bu süreçte şirketin içini boşalttığı bilirkişi raporlarına giren Akgündüz’ün yargılandığı davayı etkileyecek bir gelişme yaşandı.

    Fadıl Akgündüz
    © Fotoğraf: DHA
    'Jet Fadıl', 'nitelikli dolandırıcılıktan' tutuklandı
    Skala Medya İletişim A.Ş., Caprice Gold’un 2014 yılında ödemesi gereken 6 adet çek ödenmeyince İstanbul 10. İcra Müdürlüğü’ne başvurarak yaklaşık 1.5 milyon TL’lik icra takibi başlattı. Takibe karşı Akgündüz cephesinde herhangi bir itiraz olmayınca karar kesinleşti. Şirket borcu ödemediği için Caprice Gold Gayrimenkul Yatırım Turizm ve İnşaat Tic. Ltd. Şti. mülkiyetinde bulunan devremülkler haczedildi, değer tespiti yapıldı. Bu değer tespitine itiraz edildi, mahkeme yeniden bir değer tespiti yaptırdı. Jet Fadıl’ın mağdurlara yüz binlerce TL’ye sattığı devremülklerin değerleri 6600 TL olarak tespit edildi. 14 gayrimenkul (devremülk için) toplam 93.850 TL değer biçildi. Ve 14 devremülkün 12 Şubat 2018 ve 15 Mart 2018 tarihlerinde satılmasına karar verildi.

    Caprice Gold davasında bu gelişme yaşanırken bir adım da mağdur avukatından geldi. Mağdur avukatı Dr. Acun Papakçı, Bayrampaşa’daki Caprice Gold’a verilen kat irtifakının sona erdirilmesi için dava açtı. 

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    Etiketler:
    Dolandırıcılık, Fadıl Akgündüz, Türkiye
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