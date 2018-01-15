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    Tokat Kalesi

    81 ilin yarısı büyükşehir olacak

    © AA/ Ekber Türkoğlu
    Türkiye
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    AK Parti'nin halen 30 olan büyükşehir sayısını 42'ye çıkarmaya hazırlandığı, 500 bin nüfusunu aşan 12 ilin de büyükşehir statüsüne geçeceği belirtildi. Eğer nüfus kriteri 300 bine düşürülürse bu sayı 58'e kadar çıkabilecek.

    Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın üzerinde çalıştığı büyükşehir düzenlemesi önceki hafta Başbakan Binali Yıldırım'a sunuldu. 4 kişilik özel bir ekip tarafından yürütülen çalışmada bazı düzenlemeler alternatifli olarak anlatıldı.

    'BÜYÜKŞEHİR' VE 'BÜTÜNŞEHİR' OLARAK İKİYE AYRILACAK

    Büyükşehir statüsüne geçecek iller için 2 ayrı nüfus kriteri üzerinde duruldu. 81 il ‘büyükşehir' ve ‘bütünşehir' olarak ikiye ayrılacak.

    500 BİN NÜFUS ARANACAK

    Başbakan Yıldırım'ın ‘olur' dediği düzenleme, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlatılacak. Erdoğan'ın vereceği talimat sonrasında düzenlemeye son şekli verilecek. Buna göre nüfusu 750 bin kişinin üzerinde olan 30 kent büyükşehir statüsüne kavuşacak.

    500 BİN KİŞİLİK NÜFUS KRİTERİ ESAS ALINACAK

    AK Parti'nin üzerinde durduğu birinci formüle göre büyükşehir statüsü için 500 bin kişilik nüfus kriteri esas alınacak. Bu durumda 2016 yılı sonu itibarıyla bu kriteri geçen Afyonkarahisar, Sivas, Adıyaman, Tokat, Zonguldak, Elazığ, Batman, Kütahya, Ağrı, Çorum, Osmaniye ve Çanakkale büyükşehir olmaya hak kazanacak.

    ALT SINIR 300 BİN NÜFUS

    Diğer tartışılan bir seçenek ise büyükşehir statüsü için alt sınırın 300 bin nüfus olması yönünde.

    Habere göre Başbakan Yıldırım'ın sıcak bakmadığı düzenleme kabul görürse büyükşehir sayısı 58'e çıkacak. Kentler için 300 bin nüfusu baz alınırsa büyükşehir statüsüne geçecek iller arasına Şırnak, Giresun, Isparta, Yozgat, Muş, Edirne, Aksaray, Kastamonu, Düzce, Uşak, Kırklareli, Niğde, Bitlis, Rize, Amasya, Siirt eklenmiş olacak.

    BOLU 14 KİŞİ İLE LİSTE DIŞI

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Bolu sadece 14 kişi ile düzenlemeden yararlanamayacak. Bolu'nun nüfusu 2016'da yapılan nüfus sayımına göre 299 bin 896 olarak hesaplanmıştı.

    KÖYLER MAHALLEYE DÖNÜŞECEK

    Ayrıca, Büyükşehir statüsü elde edecek illerdeki tüm köyler tarih olacak. Köyler yeni dönemde mahalleye dönüşecek. Köylerde yaşayan vatandaşlar ise 2019'daki belediye seçimlerinde büyükşehir adayına oy verecek. Düzenlemenin 2019'da uygulanabilmesi için 30 Mart'tan önce Meclis'ten geçmesi gerekiyor.

    Etiketler:
    Türkiye İstatistik Kurumu, AK Parti, Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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