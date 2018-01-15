Altan Tan'dan İstanbul için yeni model önerisi

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, İstanbul'daki aşırı nüfus artışının engellenmesi ve şehrin daha yaşanabilir hale gelmesi için 'İstanbul'u Kurtarma Bakanlığı' kurulması gerektiğini belirterek, konuyla ilgili Meclis araştırması istedi.

© AFP 2018/ BULENT KILIC Adalar için yeni imar planı: Kıyılar yapılaşmaya açılacak, nüfus artacak

HDP'li Tan, TBMM Başkanlığı'na verdiği araştırma önergesinde, ülke nüfusunun yüzde 18.55'inin ikamet ettiği İstanbul'da 14 milyon 804 bin 116 kişi yaşadığını hatırlattı. 2017 yılında İstanbul nüfusunun 15 milyonu geçeceği yönünde tahminlere dikkat çeken Tan, şunları söyledi:

"Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gözbebeği olan İstanbul, nüfus yoğunluğu, aşırı trafik sıkışıklığı, tüm yeşil alanların imara açılması, silueti bozan yüksek katlı binalar, plansız ve çarpık yerleşme sorunlarından dolayı fiilen kilitlenmiş durumdadır. Kayıtlı olmayan kişiler ve turist sayısı ile birlikte hesaplandığında 19-20 milyon civarı bir nüfusu olan İstanbul için ivedilikle doğru planlama yapılmazsa nüfus artış hızı azalmayacak aksine her geçen gün artacaktır."

İSTANBUL'A ALMANYA MODELİ

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, İstanbul nüfusunun artmaması için farklı bölgelerden illerin cazibe merkezleri haline getirilebileceği önerisinde bulunan Tan, Almanya örneği verdi:

"Belirli iş alanları ve sektörler belirli illerde yoğunlaştırılmalıdır. Seçilmiş bazı iller alışveriş merezleri, turistik tesisler, sosyal, tarihi ve kültürel alanlar, ulaşım, eğitim ve sağlık hizmetleri açısından geliştitilerek cazibe merkezi haline getirilmelidir. Oluşturulacak il alanları ile İstanbul'dan bazı sektörler Anadolu'nun çeşitli illerine kaydırılmalıdır."

'İSTANBUL'U KURTARMA BAKANLIĞI KURULMALI'

© REUTERS/ Murad Sezer İstanbul'un nüfusu 5 yılda 1 milyon kişi arttı

İstanbul'a son zamanlarda yapılan 3. köprü, 3. havalimanı, Osmangazi Köprüsü gibi yatırımlarla belirli rahatlamalar sağlanacağı düşünülüyor olsa da bu yatırımların yeni nüfus çekeceğini ve aynı sorunları sürdüreceğini belirten Tan, "Artan nüfus sorununu çözmek, İstanbul'un daha yaşanabilir bir il olması için İstanbul'u Kurtarma Bakanlığı oluşturulmalı ve gereken önlemler araştırılıp adımlar atılmalıdır. Bu amaçla bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederim" dedi.