Kayıt
13:43 15 Ocak 2018
Ankara+ 3°C
İstanbul+ 6°C
Canlı Yayın
    Arama
    Alkol

    Turizm fuarında alkol yasağı Yıldırım'a soruldu: 'Rusya ve Avrupa pazarı gözden mi çıkarıldı?'

    © REUTERS/ TIMOTHY A. CLARY
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 31

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya'da düzenlenecek olan turizm fuarındaki alkol yasağını TBMM gündemine taşıdı ve Başbakan Binali Yıldırım'a "Türkiye, turizmde Avrupa ve Rusya pazarını gözden mi çıkarmıştır?” diye sordu.

    Türkiye turizm - Antalya
    © REUTERS/ Kaan Soyturk
    Antalya'da 'açık alanda alkol tüketmek' yasaklandı
    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede,  Türkiye'deki turizmin en önemli şehirlerinden olan Antalya’nın, bir kez daha 'alkollü içecek yasağı' tartışmaları ile gündeme geldiğini belirtti. 

    'AĞIR BİR MADDİ KAYIP'

    25. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Foodproduct 2018)  ile Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı’nın  birlikte 17-20 Ocak 2018 günlerinde Antalya’da açılması planlandığını kaydeden Budak, şunları ifade etti: 

    Antalya- Rusya- turist
    Sputnik
    CHP’den Antalya’da ‘açık alanlarda alkol yasağına’ tepki: Turistler otellere mi kapatılacak?
    “Açılışa bir hafta kala, ANFAŞ Yönetimi, Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı kapsamında alkollü içeceklerin sergilenmesi ve tadım yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirmiştir. Geçmiş yıllarda uygulanmayan yasağın, fuar hazırlıklarının tamamlandığı, yerli ve yabancı misafirler için ulaşım, konaklama gibi planlamaların gerçekleştirildiği bir süreçten sonra uygulanmaya konulması, alkollü içecek sektörü temsilcilerini zora sokmuş, ağır bir maddi kayıp ortaya çıkarmıştır. Turizm sektörüne yönelik uluslararası bir fuarda ‘alkollü içecek yasağı’ getirilmesi, Türkiye’nin imajına bir darbe daha olacak, Türkiye için önemli olan Avrupa ve Rusya pazarını olumsuz etkileyecek, ciddi bir gelir kaybı yaşayan turizm sektörünü zora sokacaktır.”

    Budak, Yıldırım'a şu soruları yöneltti:

    • Bu karar kim tarafından alınmıştır? ANFAŞ Yönetim Kurulu’nda bu konuda bir görüşme yapılmış mıdır? Yoksa Antalya Valiliği’nin kararıyla mı böyle bir yasak getirilmiştir?

    'SON 3 AYDA NE DEĞİŞTİ?'

    • Fuar hazırlıklarının başladığı Eylül 2017 döneminde, çağrı yapılan firmalara alkollü içecek yasağı ile ilgili bir bilgilendirme yapılmamasının gerekçesi nedir? Son 3 ayda hangi koşullar değişmiştir ki, yasak kararı gündeme gelmiştir?

    'NE KADAR FATURA ÖDENECEK?'

    • Fuar kapsamında alkollü içecek tanıtımı yapmak üzere kaç firma yer kiralamıştır? Bu firmaların kiralamalar için ödediği ya da ödeyeceği tutar ne kadardır? Söz konusu firmalar, fuar kapsamında ürünlerini nasıl tanıtacaktır? Firmalara, fuardan çekilme olanağı verilecek midir? Söz konusu firmaların fuar ile davet ettikleri yerli ve yabancı otel işletmecilerinin ulaşım ve konaklama giderleri için yaptıkları harcamalar tazmin edilecek midir?

    'SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN GÖRÜŞÜ ALINDI MI?'

    • Turizm sektörüne yönelik gıda ve içecek fuarında, alkollü içeceklerin sergilenmesinin ve tadılmasının yasaklanması sürecinde, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış mıdır? Alınmamış ise gerekçesi nedir? 

    'YASAKLAMALAR GENİŞLEYECEK Mİ?'

    • Turizmin başkenti Antalya’nın ve turizm bölgelerinin 'alkollü içecek yasağı' tartışmaları ile gündeme taşınmasının, Türkiye’nin imajını nasıl etkilediğine ilişkin bir çalışma yapılacak mıdır? Hükümetiniz, alkollü içecek yasağını genişletme adımlarını sürdürecek midir? Bu tür yasaklar, turizmde yeni bir yapılanma için mi atılmaktadır? Türkiye, Avrupa ve Rusya pazarını gözden mi çıkarmıştır? Türkiye’nin imajına darbe vuran adımlara son verilecek midir?

    İlgili konular:

    Alkol yasağı ile gündeme gelen Antalya Valisi: Bütün Çin’i selamladım
    TÜRSAB’dan alkol yasağı tepkisi: Bazı yöneticilerin kasaba zihniyeti her şeyi mahvetti
    Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Ayık: Alkol yasağı Avrupa'da ciddi bir kaygı uyandırdı
    Plajda bira içen kadınlara gözaltı
    Etiketler:
    Foodproduct 2018, CHP, Çetin Osman Budak, Binali Yıldırım, Antalya, Avrupa, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Lazkiye'deki Hmeimim hava üssündeki Rus Su-25 jeti
    Dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılan en korkunç saldırı uçakları
    Karikatür
    Trump'tan 'F-52 savaş uçakları' icadı
    İnfografik
    İdlib'deki güç dengesi haritası

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam