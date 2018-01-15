Turizm fuarında alkol yasağı Yıldırım'a soruldu: 'Rusya ve Avrupa pazarı gözden mi çıkarıldı?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya'da düzenlenecek olan turizm fuarındaki alkol yasağını TBMM gündemine taşıdı ve Başbakan Binali Yıldırım'a "Türkiye, turizmde Avrupa ve Rusya pazarını gözden mi çıkarmıştır?” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede, Türkiye'deki turizmin en önemli şehirlerinden olan Antalya’nın, bir kez daha 'alkollü içecek yasağı' tartışmaları ile gündeme geldiğini belirtti.

'AĞIR BİR MADDİ KAYIP'

25. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Foodproduct 2018) ile Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı’nın birlikte 17-20 Ocak 2018 günlerinde Antalya’da açılması planlandığını kaydeden Budak, şunları ifade etti:

“Açılışa bir hafta kala, ANFAŞ Yönetimi, Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı kapsamında alkollü içeceklerin sergilenmesi ve tadım yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirmiştir. Geçmiş yıllarda uygulanmayan yasağın, fuar hazırlıklarının tamamlandığı, yerli ve yabancı misafirler için ulaşım, konaklama gibi planlamaların gerçekleştirildiği bir süreçten sonra uygulanmaya konulması, alkollü içecek sektörü temsilcilerini zora sokmuş, ağır bir maddi kayıp ortaya çıkarmıştır. Turizm sektörüne yönelik uluslararası bir fuarda ‘alkollü içecek yasağı’ getirilmesi, Türkiye’nin imajına bir darbe daha olacak, Türkiye için önemli olan Avrupa ve Rusya pazarını olumsuz etkileyecek, ciddi bir gelir kaybı yaşayan turizm sektörünü zora sokacaktır.”

Budak, Yıldırım'a şu soruları yöneltti:

Bu karar kim tarafından alınmıştır? ANFAŞ Yönetim Kurulu’nda bu konuda bir görüşme yapılmış mıdır? Yoksa Antalya Valiliği’nin kararıyla mı böyle bir yasak getirilmiştir?

'SON 3 AYDA NE DEĞİŞTİ?'

Fuar hazırlıklarının başladığı Eylül 2017 döneminde, çağrı yapılan firmalara alkollü içecek yasağı ile ilgili bir bilgilendirme yapılmamasının gerekçesi nedir? Son 3 ayda hangi koşullar değişmiştir ki, yasak kararı gündeme gelmiştir?

'NE KADAR FATURA ÖDENECEK?'

Fuar kapsamında alkollü içecek tanıtımı yapmak üzere kaç firma yer kiralamıştır? Bu firmaların kiralamalar için ödediği ya da ödeyeceği tutar ne kadardır? Söz konusu firmalar, fuar kapsamında ürünlerini nasıl tanıtacaktır? Firmalara, fuardan çekilme olanağı verilecek midir? Söz konusu firmaların fuar ile davet ettikleri yerli ve yabancı otel işletmecilerinin ulaşım ve konaklama giderleri için yaptıkları harcamalar tazmin edilecek midir?

'SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN GÖRÜŞÜ ALINDI MI?'

Turizm sektörüne yönelik gıda ve içecek fuarında, alkollü içeceklerin sergilenmesinin ve tadılmasının yasaklanması sürecinde, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış mıdır? Alınmamış ise gerekçesi nedir?

'YASAKLAMALAR GENİŞLEYECEK Mİ?'