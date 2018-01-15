Trabzon'da pistten çıkan uçağın pilotu: Engel olamadım

Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren ve havalimanına inişi sonrası pistten çıkan Pegasus'a ait yolcu uçağının pilotu ilk ifadesinde, "Fren yapmama rağmen uçağın hızında bir azalma olmadı ama uçağın kaymasına da mani olamadım sola doğru kayarak pistin dışına çıktı" dedi.

Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle pistten çıkan uçakla ilgili pilotlar, ilk ifadelerinde, havaalanına yaklaştıkları sırada kule ile irtibata geçtiklerini aktardılar.

'BULUTLARIN ALTINDA GÖRÜNTÜ ÇOK GÜZELDİ…'

Uçağın pilotu, Trabzon'da hafif bir yağış olduğunu kaydederek, "Bulutlar altında görüntü çok güzeldi. Normal olarak inişimizi gerçekleştirdik. Uçak piste normal olarak inince uçağın kontrolü bana geçti. Uçak pistte normal olarak giderken sola doğru bir kayma gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Pilot, fren yapmasına rağmen uçağın hızında bir azalma olmadığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Uçağın kaymasına mani olamadım sola doğru kayarak pistin dışına çıktı. Uçak pistin dışında bulunan toprak zemine gömülerek durdu. Uçağın durduğu anda sağ motor toprağa çarpması ile koparak denize doğru uçtu. Bu esnada kuleden telsizle yardım çağrısı yaptım. İçeride bulunan görevli arkadaşlarıma kurtarma ekibi geldiğinde arka kapıdan tahliye yapmalarını söyledim. Daha sonra acil çıkış kapılarını açtık yolcuların tahliyesini yaptık."