Rektör İbiş'ten oğlunun tıp fakültesine alınmasını eleştiren tweet'e erişim yasağı

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in Cumhuriyet'in haberini Twitter'da alıntılayarak paylaştığı, "41. taklasını da oğlunu okula almak için attı" şeklindeki bir tweet'inin 'kişilik haklarına zarar verdiği' iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, 'içeriklerde objektif olmayan biçimde suçlayıcı ifadeler kullanılması' gerekçesiyle CHP'li Biçer'in tweet'ine 'erişimin engellenmesi' kararı verdi.

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan habere göre Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'in Başkent Tıp Fakültesi 3. sınıfta okuyan oğlu Can İbiş'in yataş geçiş kontenjanın 4'ten 8'e çıkarılmasının ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçmişti. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Cumhuriyet'in haberini kullanan Diken.com.tr'nin twitter hesabından yayımladığı haberi, "Akademisyen @cenkyigiter'i üniversiteye almamak için 40 takla atan @profdrErkanibis, 41. taklasını da oğlunu okula almak için attı. Üniversiteler babanızın çiftliği değil, and olsun ki o koltuktan ineceksin" şeklinde alıntılayarak, takipçileriyle paylaştı.

'KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL' GEREKÇESİYLE ERİŞİMİN ENGELLENMESİNİ İSTEDİ

Mahkemeye başvuran Ankara Üniversitesi Rektörü İbiş, CHP'li Biçer'in paylaşımında yer alan içeriğin 'kişilik haklarını ihlal ettiği' gerekçesiyle erişimin engellenmesini talep etti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimi Fatih Yılmaz, "Talebe konu içeriklerde objektif olmayan biçimde suçlayıcı ifadeler kullanılmasının talepte bulunanın kişilik haklarının zedelenmesine neden olduğu kanaatine vararak" talebi kabul etti. URL adresine erişimin engellenmesine karar veren hakimlik, kararı gereği yerine getirilmek üzere UYAP üzerinden derhal Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderilmesine hükmetti.