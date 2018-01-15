Kaftancıoğlu ve eşinden eleştirilere yanıt

© AA/ Serhat Çağdaş CHP İl Başkanı seçilen Kaftancıoğlu hakkında soruşturma

Canan Kaftancıoğlu, hafta sonu düzenlenen kongre ile CHP'nin yeni İstanbul il başkanı oldu. Kaftancıoğlu, hükümete yakın medyadan olduğu kadar CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV tarafından da eleştirildi. Medyada çıkan haberlerin ardından Kaftancıoğlu hakkında 'PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yapmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak' ile 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddialarıyla soruşturma açıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı seçilmesinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Kaftancıoğlu, FOX TV'de yayınlanan Çalar saat programına konuk oldu.

'O FOTOĞRAFTAKİ ASLA BEN DEĞİLİM'

Kaftancıoğlu, taş atan bir eylemcinin bulunduğu fotoğrafa ilişkin, “Kim olduğunu bilmediğim bir insan sosyal medyada teşhir ediliyor. Bu kişi için büyük bir hak ihlali. Eşimin sırf şaka yapmak için ‘buldum seni’ yazdığı bir fotoğraf. Asla değilim. Benim olmadığım o kadar belli ki. O kişi ben değilim ama o kişinin hakları gasp ediliyor. Kim olduğunu bilmiyorum” dedi.

CHP yine kendine yakışanı seçti! Eşi domuz ziyafetinde, kendi terör eyleminde! İşte CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu https://t.co/86BP11OghO pic.twitter.com/JgygVRh9bS — Takvim (@takvim) 14 Ocak 2018 ​'ARKADAŞLARIMIZ ARAŞTIRIYOR' Hedef haline getirilmesine neden olan bir diğer konu olan ‘Ermeni Soykırımı’ hakkındaki tweetleri de sorulan Kaftancıoğlu “O yıllarda 'Ermeni Soykırımı'na ilişkin yürüyüş yapıldığına dair bir tweet atmıştım. Ancak diğer tweetlerin bana ait olup olmadığını arkadaşlarımız araştırıyor” dedi. 'HDP'YE YAKIN OLSAM HDP'DE OLURDUM' Kaftancıoğlu hakkındaki, HDP'ye ilişkin eleştirilere dair de şunları söyledi: "HDP çizgisine yakın olsam şu anda HDP'de siyaset yapıyor olurdum. Ben cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum ama memleketim için kim doğruları yapıyorsa ben ‘bu doğrudur' derim. Savaş tezkeresi oylandığında ‘aslan CHP aslan BDP savaşa hayır' demişim. Bugün olsa yine aynı paylaşımı yaparım." 'ERDOĞAN'A HAKARET ETMEDİM, BİR DURUM TESPİTİM OLABİLİR' © AA/ Serhat Çağdaş Yeni CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: El ele çıkıp AK Parti faşizmini yok etmeye gideceğiz

"Benim cumhurbaşkanına hakaretim olamaz. Bir durum tespitim olabilir. Bu memlekette herkesi terörist ilan ettikleri için hakaretin olup olmaması değil mesele. Memleketini seven bir siyasetçi ve doktor olarak benim cumhurbaşkanına hakaretim olamaz." Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğine ilişkin iddialara ise şöyle yanıt verdi:"Benim cumhurbaşkanına hakaretim olamaz. Bir durum tespitim olabilir. Bu memlekette herkesi terörist ilan ettikleri için hakaretin olup olmaması değil mesele. Memleketini seven bir siyasetçi ve doktor olarak benim cumhurbaşkanına hakaretim olamaz." 'SİYASETE YENİ GİRMİYORUM'

Kaftancıoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin ise, “Benim adıma hiçbir şey olmayacak. Ben 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni almak için arkadaşlarımla oturup çalışacağım” diye konuştu. “Ben siyasete ilk defa girmedim” diyen Kaftancıoğlu son olarak, “Benim yaşamım mücadele ile geçiyor. Dün konuşmamın sonunda şunu söylemiştim: “Saldıracaklar daha çok saldıracaklar. Korkmuyoruz yılmıyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.





'BABAMI DA MERTÇE ELEŞTİRİN DE KİME YOLDAŞ OLDUĞUMUZU BİLELİM'

Öte yandan 1980 yılında öldürülen gazeteci Ümit Kaftancıoğlu'nun oğlu olan Ali Naki Kaftancığlu, eşi hakkında medyadaki eleştiriler üzerine bir yazı kaleme aldı.

© Fotoğraf: DHA CHP'de gözler İstanbul kongresinde Cumhuriyet'in aktardığına göre eşi hakkında "Özgür ve eğitimli bir kadın olarak tercihlerinde bağımsızdır" diyen Kaftancıoğlu, sözlerine 'soyisim' üzerinden yapılan tartışmalara değinerek başladı ve şunları ifade etti:





"Önce Kaftancıoğlu soyadına dair: Babam benim mülkiyetimde değildir. Halka mal olmuştur. Dolayısı ile o soyadını taşısa da taşımasa da babamın yolunda yürüyen herkes, en başta da Canan ondan bir parçadır. Canan’ı haksız ve kasıtlı eleştirenler mertçe babamı da eleştirsin, kime yoldaş olduklarını hepimiz bilelim.

Kaldı ki babam da konuşmacı olduğu bir İlerici Gençlik Derneği gecesinde tartaklanmış ve morali çok bozuk olarak eve dönmüştü. Onu tartaklayan gençler şu anda hangi müteahhitlik firması ya da reklam şirketinin başında bilemem ama babam Zincirlikuyu’da. Tartaklanan Ümit Kaftancıoğlu benim için yaşamadı, tartaklayanlar için öldü. Annemin dediği gibi: 'Oğlum biz babana layık olamadık ama kendine layık bir gelin buldu.'

'ASKERİYİZ SÖZCÜĞÜ SİVİL TOPLUMDA İTAAT ÇAĞRIŞTIRIYOR'

Kaftancıoğlu, devamla şunları yazdı:

"Atatürk’ün askeriyiz sözüne dair: Bu sloganı kullananların ne kastettiğini anlıyor, ben de aynı düşüncede olduğumu belirtiyor, bu sloganı çok kez gönençle haykırdığımı gururla söylüyorum. Ancak bir insan, 'askeriyiz' sözü sivil toplumda bağnazca bir itaat çağrıştırıyor, bunun yerine ilkeler ön plana çıkarılmalı derse ve bu insanın gerçek bir cumhuriyet kızı olduğunu görüyorsam tek sözüm 'haklısın' olur. Yoksa ak-kefenlilerden ne farkımız kalır? Bu kıza bu sözle vurmaya çalışmak eleştiri değil bir karalama kampanyasının değersiz parçası olmaktır zannımca. Atatürk’ün dediği gibi: “En hakiki mürşit ilimdir, beni görmek demek behemahal yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerim, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin.

'GÖZLERİNİ DELEGE HIRSI BÜRÜMESE…'

Toplumsal Bellek Platformuna dair: Kendi adıma iyi ki Canan var, yoksa çocukları için yaşamak yerine halkı için ölenler belleğimizden biraz daha silinirdi diye düşünürüm. Büyük ve saygın alemin diğer kardeşleri adına yorum yapmam ama hepsinin soyadlarını bir bayrak gibi onurla taşıdıklarını ve yanlış olan hiçbir yerde durmayacaklarına ve yanlış olan herkesten kendilerini koruyup gereğini yapacaklarına kefil olurum. Canan’ı buradan vurmaya çalışanlar Toplumsal Bellek Platformu’nu oluşturan kardeşlerime de böylece hakaret etmekteler. Gözlerini delege hırsı bürümese fark ederlerdi belki.

'AMAN DİKKAT, HİTLER'E SELAM DURMAYASINIZ'

BDP’ye yakın iddiasına dair: Doğruları ortaklaştırdığımızda neden olmayalım? CHP batı partisi olmadığı gibi Kürt düşmanı da değildir, olmamalıdır. BDP/HDP gibi yasal gereklilikleri yerine getiren her parti CHP ve üyeleri ile eşit haklara sahiptir, ülkülerde yakınlaşabilir, koalisyon kurabilir, eleştirebilir, övebilir. BDP’nin fikirlerine karşı olmak bu ilkesel yaklaşımı reddettirmemeli. Aksi AKP’nin hukuk tanımaz yaklaşımı ile aynı yerde konumlanmak olur. TBMM’de kürsü dokunulmazlığı en aykırı fikirler özgürce söylensin, kendini ifade etsin, yapabilirse taraftar toplasın diyedir. Nasyonal sosyalist yani ulusalcı sosyalist parti Nazi partisinin de adı idi. Aman dikkat, Hitler’e selam durmayasınız.

Bütün bu sözlerden sonra Canan’da kul hakkı var mı? Yüz kızartıcı suç var mı? Peki bu kasıtlı yazıları kalemlerini ağlatma pahasına yazanlarda?”