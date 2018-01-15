Mehmet Altan'ın tahliye talebi ikinci kez reddedildi

Anayasa Mahkemesi'nin, hakkında 'hak ihlali' kararı verdiği Mehmet Altan'ın tutukluluğunun devamına ilişkin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen karara, avukatlarınca yapılan itiraz başvurusu, üst mahkeme tarafından reddedildi.

Gazeteci Mehmet Altan'ın avukatlarının, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından, müvekkilinin durumunu yeniden değerlendiren ve davaya bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluk halinin devamı yönündeki hükmüne yaptıkları itiraz, üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, davaya bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının yasal dayanaktan yoksun olmayıp Anayasa'nın 153/son maddesinde yer alan hükümden hareketle bir karara varıldığını belirterek, gerekçeli kararın henüz yayınlanmadığı derdest dava mahkemesinde tutukluluk konusunda değerlendirmeyi bu kararın yayınlanmasının ön koşula tabi tuttuğu anlaşılıp, itirazın reddi yönünde karar verildiği vurgulandı.

KARARA MUHALEFET ŞERHİ KONULDU

Mahkeme heyeti, tutukluluğun devamına ilişkin verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğunu, bu nedenle sanık avukatlarınca yapılan itirazın oy çokluğuyla reddine karar verdi. Karara, üye hakim Halit İçdemir muhalefet şerhi koydu.

Hakim İçdemir muhalefet şerhinde, Anayasa mahkemesinin kararlarının bağlayıcı ve kesin olduğunu belirterek, kararlara karşı başvuru merciinin de bulunmadığını belirtti. Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru üzerine yapacağı denetim alanının geniş olduğunu kaydeden üye hakim, "Tutuklama kararlarına karşı yapacağı denetim Anayasa Mahkemesi'nin göreviyle bağlantılıdır. Bir takım hatalı uygulamaları görevi ve yetki alanını daraltmayacaktır. Bu nedenlerle Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda hak ihlalinin ancak tahliye ile giderilebileceği anlaşıldığından itirazın kabulü ile sanığın tahliyesine karar verilmesi kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun aksi yönündeki kararına katılmıyorum" ifadelerini tutanağa yazdırdı.