İstanbul'da canlı bomba şüphelisi 'yalnız kurt' gözaltına alındı

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takiple, IŞİD militanı S.K.’nın 'yalnız kurt' olarak tabir edilen canlı bomba eylemi gerçekleştireceğini tespit etti.

Adresi tespit edilen S.K. için geçtiğimiz perşembe günü operasyon düzenlendi. S.K. gözaltına alındı.

Ayrıca sosyal medya hesabından IŞİD propagandası yapan M.G. isimli bir kişi de aynı operasyonda gözaltına alındı.



