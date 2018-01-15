Yıldırım: ABD bu yanlıştan vazgeçmeli

Türkiye sınırında 30 bin kişilik YPG ordusu kuracağını açıklayan ABD'ye tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım, "NATO içindeki bir üye Türkiye'nin sınırlarını koruyacağı yerde öbür tarafta terör örgütüyle bir oluyor, oraya askeri bir örgüt kuruyor. Bu Türkiye'ye düşmanlık etmektir. ABD bunu görmeli ve bu yanlıştan vazgeçmeli" dedi.

TESK hizmet binasında düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuşan Başbakan Yıldırım, "2017 kolay bir yıl olmadı ama 2017 için felaket çığırtkanlığı yapanlar avucunu yaladı. Türkiye hem küresel anlamda hem ülkemizin şartları bakımından bir mucizeye imza attı. 2017 başında kara kara düşünüyorduk. Hemen seri halde kararlar aldık. Birden bire hava değişti. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11'in üzerinde büyüme tesadüf mü zannediyorsunuz. Bunlar önceden tehlikeyi görüp alınan tedbirlerin sonucudur" ifadesini kullandı.

Yıldırım, "2016 yılında alçak FETÖ tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe sonrası Türkiye bir daha ayağa kalkamaz, ekonomisi iflas eder diye hababam açıklama yapıyorlardı. Ama ne oldu, şimdi de açıklama yapıyorlar. Bu sefer de Türkiye'nin büyüme hızını şu kadar revize ettik diye güvenilirlikleri kaybolmasın diye telaşla tersine açıklama yapıyorlar. 2017'yi yüzde 7 civarında büyümeyle kapatıyoruz. Gelişmiş ülkelerin iki, dünya ortalamasının iki buçuk katı" dedi.

'KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR ÜLKEMİZİ SAVUNACAĞIZ'

"Şimdi terör örgütlerine, emperyalist emelleri olan ülkeler aleni destek veriyorlar" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Amaç Türkiye'nin istikrarı, büyümesi geciktirilsin. Bugün ABD, NATO'da bizimle müttefik. NATO'nun sınırları neresi? Türkiye'nin sınırları. Türkiye'nin Suriye, Irak, İran ile olan sınırlarımızın tamamı NATO'nun sınırları. NATO içindeki bir üye Türkiye'nin sınırlarını koruyacağı yerde, bunun için tedbir alacağı yerde, öbür tarafta terör örgütüyle bir oluyor, oraya askeri bir örgüt kuruyor, bir güvenlik kuvveti oluşturuyor. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı, terör örgütünün arkasından nişan alarak Türkiye'ye düşmanlık etmektir. Bunun başka bir adı yoktur. ABD bunu görmeli ve bu yanlıştan vazgeçmeli. Karşımızdaki tehdit adı ne olursa olsun kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunacağız."