Yıldırım: ABD bu yanlıştan vazgeçmeli

Türkiye sınırında 30 bin kişilik YPG ordusu kuracağını açıklayan ABD'ye tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım, "NATO içindeki bir üye Türkiye'nin sınırlarını koruyacağı yerde öbür tarafta terör örgütüyle bir oluyor, oraya askeri bir örgüt kuruyor. Bu Türkiye'ye düşmanlık etmektir. ABD bunu görmeli ve bu yanlıştan vazgeçmeli" dedi.
TESK hizmet binasında düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuşan Başbakan Yıldırım, "2017 kolay bir yıl olmadı ama 2017 için felaket çığırtkanlığı yapanlar avucunu yaladı. Türkiye hem küresel anlamda hem ülkemizin şartları bakımından bir mucizeye imza attı. 2017 başında kara kara düşünüyorduk. Hemen seri halde kararlar aldık. Birden bire hava değişti. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11'in üzerinde büyüme tesadüf mü zannediyorsunuz. Bunlar önceden tehlikeyi görüp alınan tedbirlerin sonucudur" ifadesini kullandı.
Yıldırım, "2016 yılında alçak FETÖ tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe sonrası Türkiye bir daha ayağa kalkamaz, ekonomisi iflas eder diye hababam açıklama yapıyorlardı. Ama ne oldu, şimdi de açıklama yapıyorlar. Bu sefer de Türkiye'nin büyüme hızını şu kadar revize ettik diye güvenilirlikleri kaybolmasın diye telaşla tersine açıklama yapıyorlar. 2017'yi yüzde 7 civarında büyümeyle kapatıyoruz. Gelişmiş ülkelerin iki, dünya ortalamasının iki buçuk katı" dedi.
'KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR ÜLKEMİZİ SAVUNACAĞIZ'
"Şimdi terör örgütlerine, emperyalist emelleri olan ülkeler aleni destek veriyorlar" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:
"Amaç Türkiye'nin istikrarı, büyümesi geciktirilsin. Bugün ABD, NATO'da bizimle müttefik. NATO'nun sınırları neresi? Türkiye'nin sınırları. Türkiye'nin Suriye, Irak, İran ile olan sınırlarımızın tamamı NATO'nun sınırları. NATO içindeki bir üye Türkiye'nin sınırlarını koruyacağı yerde, bunun için tedbir alacağı yerde, öbür tarafta terör örgütüyle bir oluyor, oraya askeri bir örgüt kuruyor, bir güvenlik kuvveti oluşturuyor. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı, terör örgütünün arkasından nişan alarak Türkiye'ye düşmanlık etmektir. Bunun başka bir adı yoktur. ABD bunu görmeli ve bu yanlıştan vazgeçmeli. Karşımızdaki tehdit adı ne olursa olsun kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunacağız."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)