KPSS sorularının sızdırılması davasında 3 kişiye hapis cezası

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Vildan Öztoprak, Arzu Şahinli ve Çiğdem Çırpıcı'nın, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Mahkeme heyeti, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanıklardan Öztoprak ve Şahinli'ye ise 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, hapis cezasının yanı sıra 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle çalıştıkları süreyi göz önünde bulundurarak sanıklardan Öztoprak'a 285 bin 500, Şahinli'ye ise 34 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti.