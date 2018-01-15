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    Okul müdürü, öğrencisini döven öğretmeni savundu: Çok yaramaz, siz ne yapardınız?

    © Fotoğraf: Pixabay
    Türkiye
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    Diyarbakır'da arkadaşına tükürdüğü gerekçesiyle 12 yaşındaki öğrencisini yerlerde sürükleyip dövdüğü ileri sürülen öğretmeni okul müdürü savundu: "Çocuk çok yaramaz, siz ne yapardınız? Empati yapın."

    Diyarbakır'da ortaokulda öğretmen şiddeti iddiası, hem adli hem de idari soruşturmaya konu oldu. İddiaya göre, merkez Yenişehir ilçesindeki bir ortaokulda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni M.M.T., 12 yaşındaki öğrencisi U.O.'yu ‘arkadaşına tükürdüğü' gerekçesiyle feci şekilde dövdü. Küçük çocuğun gözünün şiştiğini gören annesi Canan O. okul yönetimiyle görüştükten sonra hastaneden aldığı darp raporuyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Adana'daki Şakirpaşa İlkokulu
    © Fotoğraf: DHA
    Adana'da 'D' harfini yazamayan 1. sınıf öğrencisine dayak
    Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'de ifade veren U.O. olayı şöyle anlattı: "Öğretmenler zili çaldığında sınıfa girmek için koridorda beklerken 8. sınıf öğrencisi M.T. bana ‘Şişko' dedi. Ben de kendisine tükürdüm. Öğretmen M.M.T. tükürdüğümü görmüş ve beni yanına çağırmış ancak duymadığım için sınıfıma girdim. Peşimden geldi, sağ yanağıma bir tokat vurdu, yakamdan tutup beni yere savurdu. Yerdeyken tekme tokat vurmaya başladı. Kafama ve sağ böbreğimin olduğu yere tekme attı. Sonra çıkıp gitti. Sınıf öğretmenim D.G. de sınıftaydı, olan biteni gördü ancak müdahalede bulunmadı. Eve gidip anneme anlatmak istedim ama müdür yardımcısı izin vermedi."

    U.O., davadan vazgeçmeleri için okulda maruz kaldığı baskılar nedeniyle 20 gündür okula gidemediğini öne sürerken, anne Canan Ö. ise öğretmen M.M.T.'nin yakınlarının, şikâyeti geri çekmeleri karşılığında para teklifinde bulunduğunu iddia etti.

    'BEN ŞİDDETE KARŞI BİRİYİM'

    İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettişler, tarafların ve tanıkların ifadesini aldı. M.M.T., "Dövmedim. Bana tükürdü, küfretti. Bağırdım, ittirdim" dedi. Tanık öğretmen D.G. dayak iddiasını yalanladı, öğrenciler "Öğretmen U.O.'yu dövdü" diye konuştu.

    Okul Müdürü B.Y. ise M.T.T.'yi savundu: "Çocukları barıştırdım. Öğretmenim kesinlikle dövmediğini söyledi. Zaten öyle bir insan değil. Ben şiddete karşı biriyim, kendisine sordum ‘Yok' dedi. Müfettişlere de yaşananları anlattım. Yaramaz bir çocuk. Siz olsaydınız ne yapardınız? Empati yapın."

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    Etiketler:
    öğretmen, dayak, okul, Diyarbakır
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