Okul müdürü, öğrencisini döven öğretmeni savundu: Çok yaramaz, siz ne yapardınız?

Diyarbakır'da ortaokulda öğretmen şiddeti iddiası, hem adli hem de idari soruşturmaya konu oldu. İddiaya göre, merkez Yenişehir ilçesindeki bir ortaokulda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni M.M.T., 12 yaşındaki öğrencisi U.O.'yu ‘arkadaşına tükürdüğü' gerekçesiyle feci şekilde dövdü. Küçük çocuğun gözünün şiştiğini gören annesi Canan O. okul yönetimiyle görüştükten sonra hastaneden aldığı darp raporuyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
U.O., davadan vazgeçmeleri için okulda maruz kaldığı baskılar nedeniyle 20 gündür okula gidemediğini öne sürerken, anne Canan Ö. ise öğretmen M.M.T.'nin yakınlarının, şikâyeti geri çekmeleri karşılığında para teklifinde bulunduğunu iddia etti.
'BEN ŞİDDETE KARŞI BİRİYİM'
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettişler, tarafların ve tanıkların ifadesini aldı. M.M.T., "Dövmedim. Bana tükürdü, küfretti. Bağırdım, ittirdim" dedi. Tanık öğretmen D.G. dayak iddiasını yalanladı, öğrenciler "Öğretmen U.O.'yu dövdü" diye konuştu.
Okul Müdürü B.Y. ise M.T.T.'yi savundu: "Çocukları barıştırdım. Öğretmenim kesinlikle dövmediğini söyledi. Zaten öyle bir insan değil. Ben şiddete karşı biriyim, kendisine sordum ‘Yok' dedi. Müfettişlere de yaşananları anlattım. Yaramaz bir çocuk. Siz olsaydınız ne yapardınız? Empati yapın."
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