Şahin Alpay'ın tahliye talebini bir üst mahkeme de reddetti

Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay'ın avukatlarının bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz da oy birliğiyle reddedildi.

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı sonrası yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye talebi reddedilen Şahin Alpay'ın avukatlarının bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz da oy birliğiyle reddedildi.

© AA/ Ali Cevahir Aktürk Şahin Alpay'ın avukatı tutukluluğa devam kararına itiraz etti

Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunda hak ihlali kararı vererek oy çokluğuyla tahliyelerine hükmetmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 'hak ihlali yapıldığı' gerekçesiyle Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği tahliye kararını reddetmişti. Mahkeme, 'yetki gaspı' yaptığını öne sürdüğü AYM'nin 'tahliye talebini yerine getirmenin kanunen mümkün olmadığı' görüşünü karar metnine geçirdi.