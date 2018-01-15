Çavuşoğlu'ndan YPG tepkisi: Tillerson'la yarın görüşeceğiz, ABD'nin artık net bir karar vermesi lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada'nın Vancouver kentinde yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde YPG ile sınır gücü oluşturulacağını açıklayan ABD'ye tepki gösterdi ve yarın ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la bu konuyu görüşeceklerini söyledi.

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'yle (DSG) 30 bin kişilik sınır koruma gücü kurmasına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sert tepki gösterdi.

'MÜTTEFİKLER Mİ, TERÖR ÖRGÜTLERİ Mİ?'

Yarın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bu konuyu görüşeceğini açıklayan Çavuşoğlu, "ABD'nin tarafını belli etmesi lazım, müttefiklerini mi yoksa terör örgütlerini mi tercih ediyor? ABD'nni artık net bir karar verip tavır koyması lazım" dedi.

'ABD KOALİSYON ADINA AÇIKLAMA YAPAMAZ'

Koalisyon adına yapılan açıklamaya tepki gösteren Çavuşoğlu, "Her şeyden önce ABD Koalisyon adına açıklama yapamaz, çünkü biz de Koalisyon'un içindeyiz. Böyle bir adım atılamaz, bölgede kaos olur" ifadelerini kullandı.

'ARKASINDA KİM OLURSA OLSUN TEDBİRİMİZİ ALIRIZ'

DSG ile Irak ve Türkiye sınırına koruma gücü kurulması kararına ilişkin Çavuşoğlu, "Terör örgütüne karşı biz kendi tedbirlerimizi alırız, arkasında kim olursa olsun; ABD veya başka ülke olmuş, bizi ilgilendirmez. PKK ile nasıl mücadele ettiysek YPG ile de ederiz. Afrin'de, Fırat'ın doğusunda, her yerde ederiz. Bu bizim için var oluş meselesi" dedi.

SURİYE'Yİ BÖLMEK Mİ İSTİYORLAR, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ MÜ?

ABD'nin Suriye politikasına ilişkin Çavuşoğlu, "Şu konuda ABD'nin de Batı'nın da dürüst olması gerekiyor: Suriye'yi bölmek mi istiyor, Suriye'nin toprak bütünlüğünü mü istiyor?" diye sordu.