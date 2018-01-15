Adana'da işitme engelli genci döven 4 kişi tutuklandı

İşitme engelli Agit Acun (20), çalıştığı tekstil firmasında hastalanıp hastaneye gitti. Hastaneden çıkıp Seyhan ilçesine bağlı Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için dolmuşa binen Acun, burada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan lisanslı kick boks'cu Ahmet Günsel (20) ve 3 arkadaşı tarafından bilinmeyen bir sebeple öldüresiye dövüldü. Bu sırada ise diğer yolcular kavgayı ayırmadan izledi. Saldırı anı dolmuşun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Agit Acun'un bağırarak yardım çığlığı atmasına rağmen 4 kişi tarafından dövülmesi görülüyor.

GÖZALTINA ALINDILAR

Agit Acun'a saldıran Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Ahmet Günsel (20) ile arkadaşları Çağrı Can Ç. (20), İsmail K. (20) ve Ahmet B. (19) bugün gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Adana’da işitme engelli Ağit Acun'u dolmuşta öldüresiye döven şehir eşkıyaları tutuklandı. pic.twitter.com/oybedp5WPc — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 15 January 2018

​'CİĞERİM PARÇALANDI'

Olaydan sonra karakola gidip darp raporu alan Agit Acun'un yüzünde ve gözlerinde morluklar oluşurken kanser hastası annesi Cihan Acun ise, gözyaşlarını tutamayarak, şunları söyledi:

"Nasıl ciğerim parçalanıyor şu anda. Onların annesinin de ciğeri öyle parçalansın. Adalete bırakıyorum onları. İnsan değildir onlar. İnsan olsa böyle yapmazlardı. O izleyenlerde kendisini adam yerine koymasın. Ben olsam kalkardım. İnsan o çığlığı görünce vicdan varsa dayanamaz. Zaten yarımım onlar da ciğerimi parçalamış."

TUTUKLANDILAR

Agit Acun'u, bindiği minibüste döven üniversite öğrencileri Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay, İsmail Kaçmaz ve Ahmet Bedir, 'birden fazla kişiyle vücutta kırık oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'İNSANLIK DIŞI BİR OLAY'

Ağabey İsmail Acun (28) ise olayı anlatarak, "Kardeşim ben sizi duymuyorum demeye çalıştığı halde 3'ü-4'ü vuruyor kardeşime. Dolmuş şoförü ise kavgayı arkadaşlar arasında olduğunu sandığı için ilk başta ayırmamış ama sonra ayırmış kavgayı. Suçluların birisi Ahmet Günsel cüzdanını düşürüyor orada. Ondan ismini öğreniyoruz. Aranmaları var şu anda ama daha yakalanmadı. İnsanlık dışı bir olay. Kimse araya girmiyor, ayırmıyor. Kardeşimi en çok darp eden Ahmet Günsel lisanslı kick boks'cuymuş. Onun her vurduğu silah olarak geçmesi lazım. Gerçekten büyük bir şoktayız" diye konuştu.

VAHŞET!!! Adana'da engelli bir kardeşimiz kalabalık bir grup tarafından dolmuşta darp edildi! Görüntü ortada! Bu caniliği yapanlar yargı önüne çıkarılıp cezaları verilmeli! İnsan hayatı bu kadar ucuz değil! pic.twitter.com/kU40EXHWDM — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 14 January 2018

​CHP'Lİ VEKİL PAYLAŞTI

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın paylaştığı minibüsün güvenlik kamerası görüntüsü, vatandaşların tepkisini çekti. Paylaşımın yorum kısımında, dayakçı 4 kişinin yanı sıra olay anında minibüste bulunup tepkisiz kalan vatandaşların da eleştirildiği görüldü.