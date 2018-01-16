'Afrin'e önce ÖSO girecek'

Türkiye'nin YPG'nin bulunduğu Afrin’e yönelik olası bir harekatında, Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi önce Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin de gireceği, bunun ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgeye intikal edeceği öne sürüldü.

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Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın askeri kulislere dayandırdığı haberine göre, Afrin’e yönelik harekatta önce topçu birlikleri yoğun bombardıman ile arazi temizliği yapacak. Ardından önce ÖSO güçleri, daha sonra TSK’ya bağlı zırhlı birlikler ÖSO’ya destek vermek amacıyla Suriye’ye girecekler. Bu plan kapsamında İdlib’de bulunan TSK unsurlarının bir bölümü de Afrin’i güneyden vuracak. TSK planları içinde PYD güçlerinin havadan lojistik destek aldığı Minnak Havaalanı’nın da ele geçirilmesi bulunuyor.

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

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TSK’nın operasyon hazırlıklarıyla bağlantılı sınır hattına yönelik sevkiyat devam ediyor. Geçen yıl Şırnak Silopi’deki 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı’na bağlı Şehit Ercüment Türkmen Kışlası’na konuşlandırılan zırhlı askeri araçlardan bir bölümü, dün TIR’lara yüklenerek Hatay’a gönderildi. Gönderilen araçlar arasında tanklar da bulunuyor. Hatay Kırıkhan’daki Hawk füzelerinin de, Afrin’e doğru yöneltilip gelebilecek füze saldırılarına karşı hazır tutulduğu öğrenildi.

TSK’nın Afrin sınır hattındaki karakollarda konuşlu tüm Fırtına obüslerinin namluları Suriye’ye doğru çevrilmiş durumda. Hafta sonunda Afrin’de PYD/YPG güçlerinin taciz atışlarına karşı Fırtına obüslerinin 80’den fazla atışla karşılık verdiği öğrenildi.



