'Afrin'e önce ÖSO girecek'

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın askeri kulislere dayandırdığı haberine göre, Afrin’e yönelik harekatta önce topçu birlikleri yoğun bombardıman ile arazi temizliği yapacak. Ardından önce ÖSO güçleri, daha sonra TSK’ya bağlı zırhlı birlikler ÖSO’ya destek vermek amacıyla Suriye’ye girecekler. Bu plan kapsamında İdlib’de bulunan TSK unsurlarının bir bölümü de Afrin’i güneyden vuracak. TSK planları içinde PYD güçlerinin havadan lojistik destek aldığı Minnak Havaalanı’nın da ele geçirilmesi bulunuyor.
© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
SEVKİYAT DEVAM EDİYOR
TSK’nın operasyon hazırlıklarıyla bağlantılı sınır hattına yönelik sevkiyat devam ediyor. Geçen yıl Şırnak Silopi’deki 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı’na bağlı Şehit Ercüment Türkmen Kışlası’na konuşlandırılan zırhlı askeri araçlardan bir bölümü, dün TIR’lara yüklenerek Hatay’a gönderildi. Gönderilen araçlar arasında tanklar da bulunuyor. Hatay Kırıkhan’daki Hawk füzelerinin de, Afrin’e doğru yöneltilip gelebilecek füze saldırılarına karşı hazır tutulduğu öğrenildi.
© AA/ Binnur Ege Gürün
TSK’nın Afrin sınır hattındaki karakollarda konuşlu tüm Fırtına obüslerinin namluları Suriye’ye doğru çevrilmiş durumda. Hafta sonunda Afrin’de PYD/YPG güçlerinin taciz atışlarına karşı Fırtına obüslerinin 80’den fazla atışla karşılık verdiği öğrenildi.
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