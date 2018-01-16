Kocasakal, Kılıçdaroğlu'na rakip oluyor

Ümit Kocasakal’ın ekibi tarafından, basın merkezlerine basın daveti gönderildi. Basın davetinde "Prof Dr. Ümit Kocasakal’ın gündem değerlendirmesi, CHP Genel Başkanlığı’na adaylık açıklaması olacaktır" denildi.

Ayrıca, basın açıklamasının Çarşamba günü saat 11.00’de Taksim’de bir otelde düzenleneceği belirtildi.

Şu ana kadar 3-4 Şubat’ta yapılacak kurultay için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında adaylığını resmi olarak açıklayan kimse olmamıştı.

Ancak CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin adaylığına yönelik beklenti ise devam ediyor.