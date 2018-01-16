CHP, Kaftancıoğlu'nun arkasında: Geri adım yok

© AA/ Serhat Çağdaş Kaftancıoğlu ve eşinden eleştirilere yanıt

Canan Kaftancıoğlu, hafta sonu düzenlenen kongre ile CHP'nin yeni İstanbul il başkanı oldu. Kaftancıoğlu, hükümete yakın medyadan olduğu kadar CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV tarafından da eleştirildi. Medyada çıkan haberlerin ardından Kaftancıoğlu hakkında 'PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yapmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak' ile 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddialarıyla soruşturma açıldı.

'SAVCININ AKLI NEREDEYMİŞ?'

Hürriyet'in aktardığına göre, Kaftancıoğlu'na yönelik eleştiriler sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, şu açıklamada bulundu:

© AA/ Serhat Çağdaş CHP İl Başkanı seçilen Kaftancıoğlu hakkında soruşturma

“Bizim bu saldırılara karşı geri adım atmamız, çekinmemiz, tereddüt etmemiz gibi bir durum söz konusu değildir. Bu bir telaşın işaretidir. İstanbul’u alacağımızı görüyorlar, biliyorlar. Savcıya soruyorum, bugüne kadar aklı neredeymiş? CHP’nin tutumu, düşünceleri bellidir. Programında, partinin yazılı belgelerinde konulara nasıl yaklaştığı bellidir. 6-7 sene önce atılan tweet’leri arayıp bularak, bakarak onların da yarısını kesip yarısını kullanarak, siyasetçilerin üzerine yürümek, soruşturma açmak adeti yerleşmeye başladı savcılıklarda."

'BU SALDIRI BOŞUNA DEĞİLDİR'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konu hakkında şunları söyledi:

© AA/ Serhat Çağdaş Yeni CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: El ele çıkıp AK Parti faşizmini yok etmeye gideceğiz

“Canan Hanım hakkında trollerin paylaştığı tweet’lerin ne kadarı kendisine aittir ne kadarı özel imalattır, onları Canan Hanım önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacak. Burada 5-6 yıl önce Erdoğan ne diyordu dersek, Bahçeli ile Erdoğan’ı kavga ettiririz. Bir kadın il başkanı, bir genç il başkanı seçilmiştir, İstanbul’u alma iddiasını ortaya koyan bir il başkanı seçilmiştir. Ortaya çıkan büyük umut dalgası sarayın dizlerini titretmiştir. Bu saldırı boşuna değildir, bugün eğer iktidar partisine yakın gazeteler, yalancı sürmanşetlerle İstanbul İl Başkanımıza saldırıyorlarsa, bu CHP’nin İstanbul iddiasının ne kadar güçlü olduğunu kanıtı olmaktan başka bir şey değildir.”

'ULUSALCILAR AYAKTA'

T24'ten Hülya Karabağlı'nın CHP kulislerinden aktardığına göre de Kaftancıoğlu hakkında soruşturma açılması parti içinde tartışma yarattı. Kulislerde, Kaftancıoğlu’nun görevden alınması için ulusalcı kanadın harekete geçeceği konuşuluyor.